Kdy: 2. listopadu od 17 hodin

Kde: Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří

Za kolik: Zdarma

Výstava nese název Václav Havel, politika a svědomí. Galerii Kryt ji zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla.

„Na 26 panelech objevíte slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie, čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev,“ komentuje kurátorka galerie Lenka Fricová.

„Výstava se poskládala víceméně sama. Se znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout. Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška,“ říká o výstavě autor koncepce Jan Hron.

Výstava byla již uvedena na mnoha místech po celé republice a v Českých centrech po celém světě. I třeba v New Yorku či Islámábádu. Potrvá do 26. listopadu.