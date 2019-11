Kdy: pátek 8. listopadu od 20 hodin

Kde: Sklepení osudu Chomutov, Revoluční

Za kolik: 80 – 160 korun

Do Sklepení osudu přicestuje česko-norská formace, kterou tvoří Saxofonista Michal Wróblewski, kytarista Magnus Jønnum Grimnes a bubeník Magnus Sefaniassen Eide. „,Nabídnou návštěvníkům energickou a extrovertní hudbu čerpající inspiraci z americké jazzové avantgardy, rocku, metalu i evropské klasiky,“ láká na koncert za pořadatele Tereza Dvořáková.

JEDINÝ KONCERT CYKLU

Páteční koncert je jediným letošním pokračováním hudebního cyklu Jazz pod horami, který do Chomutova přiváží to nejlepší, co se na jazzové scéně objevuje. „Michal Wróblewski není v Chomutově poprvé. Tentokrát přijede se špičkovými spoluhráči, se kterými koncertuje od Skandinávie po Japonsko. Společně uchvacují publikum hodně energickou muzikou,“ dodává k hudbě Kiapu Tereza Dvořáková.