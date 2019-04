„Kadaň zpřístupní zdarma kadaňský hrad včetně výstavy Kadaňský březen, která v tomto termínu na hradě probíhá, a také Františkánský klášter, a to nejen v základním okruhu, ale i nově zrestaurovanou jižní lodě, která veřejnosti běžně přístupná není,“ uvádí k Mezinárodnímu dni památek a sídel v Kadani Petr Liebscher, vedoucí kadaňského muzea a správce kláštera.

V tento den bude ve Františkánském klášteře probíhat také další, neméně zajímavá akce. „Ve spolupráci s pražskou floristkou Martinou Šedovou pořádáme květinový workshop. Zájemci z řad veřejnosti tu pod jejím vedením vytvoří velké květinové dekorace, které budou použity na výzdobu Františkánského kláštera,“ pokračuje Liebscher. Památky Chomutova se otevřou později, 27. dubna.

Návštěvníci si prohlédnou prostory jezuitského gymnázia včetně expozic Oblastního muzea Chomutov a také jezuitských kolejí, ve kterých dnes sídlí knihovna. Otevře se i přilehlá hvězdářská věž. Podívat se můžete také do Špejcharu nebo Luraga a na radnici, do kanceláře primátora. Zavítejte také do kostela svatého Ignáce, svaté Barbory, Nanebevzetí Panny Marie či Chrámu svatého Ducha.

Petra Klímová