Chomutovsko - Sobota 1. června od 9 hodin, Červený Hrádek, vstupné je 20 korun.

Myslivecký den na Červenem hrádku. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Měsíc červen platí v České republice za Měsíc myslivosti. V našem okrese ho slavnostně zahájí myslivecký den na Červeném Hrádku. Akci už podeváté pořádá Okresní myslivecký spolek Chomutov a při tvorbě programu nemyslí jen na myslivce. Zábavu si najdou i ti, kteří do lesa vyrážejí jen na lov hub.



„Návštěvníci zhlédnou ukázku mysliveckých tradic, například při pasování nejúspěšnějšího adepta kurzu o první lovecký lístek do mysliveckého stavu,“ přibližuje program předseda chomutovských myslivců Petr Brziak. Na akci se nebudou nudit ani děti. Znalosti o zvěři s nimi prozkouší myslivci v naučném koutku, stezku plnou zábavy i ponaučení si pro nejmenší návštěvníky připravily Lesy České republiky. Samotné děti z celého okresu se do podoby mysliveckého dne také zapojily. Řadu týdnů kreslily, lepily a vystřihovaly obrázky do výtvarné soutěže. Při zámecké slavnosti odmění autory těch nejhezčích.