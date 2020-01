Kdy: Sobota 1. února od 19 hodin

Kde: Hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 390 a 450 Kč

Ta je vedle J. A. R. a Sexy Dancers dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého. Zpěvák Matěj Rupert pak je zárukou originální zábavy po celou dobu koncertu.Skupina byla založena už v roce 1999, takže na hudební scéně působí přes dvacet let.



Zpěvák Matěj Ruppert působil v kapele Leguar GR, Oldřich Krejčoves v Pan Pot, Pavel Mrázek a Martin Houdek přišli z Doroty B. B., kterým Roman Holý produkoval v roce 1994 desku Santa Puelo, a Američanka Tonya Graves se vylíhla v elektronicko – tanečně zaměřených Liquid Harmony. Tonya Graves se ke kapele připojila po vydání prvního alba. To vyšlo v roce 2000 s názvem Why Be In When You Could Be Out. Přineslo 11 převážně anglicky zpívaných skladeb.

Stálým hostem kapely je perkusionista Imran Musa Zangi. Loni kapela vydala album Bad Time for Gentlemen . Koncert Monkey Business v hudebním klubu Attic Litvínov začíná v 19 hodin.