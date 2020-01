Kdy: 4. ledna od 15 hodin

Kde: Kino Svět Chomutov

Dvě starší protivné a ošklivé si udělaly služku z nejmladší Aninky, milého a hezkého děvčete v podání Anastasie Chocholatá. „Ta moje holka taky chtěla být princezna, ale je to prostě zlá sestra. Musí být nějaký protiklad k hodné Anince, někdo, kdo ji trochu bude pošťuchovat a popichovat,“ dodává ke své roli zlé sestry herečka Lucie Polišenská.

Ve zlém tandemu ji sekunduje Šárka Vaculíková. Nebyla by to ale pohádka, kdyby na Aninku nečekal kouzelný předmět a seznámení s princem, který je zakletý a potřebuje její pomoc. Na putování po světě ji doprovodí i vodník, kterého hraje komik a spisovatel Lukáš Pavlásek. Jak to všechno dopadne se dozvíte po návštěvě kina, sám režisér ale trochu napovídá. „Dobré chování a pomoc bližnímu se z našeho života velice rychle vytrácí. A proto je nutné si to stále připomínat. Není nic hezčího, než když zvítězí dobro nad zlem,“ přeje si Zdeněk Troška.