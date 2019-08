Program začne v 10 hodin na Mírovém náměstí. Otevře se středověké tržiště.Příjezd císaře, jeho krásné ženy Elišky a družiny proběhne ve 14 hodin. Mezitím si čekání zkrátíte ochutnáváním dobrot a ukázkami řemesel. Program Císařského dne ale probíhá i na ostatních místech ve městě.

V Kostele povýšení svatého kříže začíná ve 12.45 setkání s gotickou hudbou. Ve Smetanových sadech se můžete těšit na ukázky jezdectví, turnaj v lukostřelbě, rytíři nebo netradiční hry pro malé i dospělé návštěvníky. Císařského dne se dotknou i změny v dopravě.

„V den konání budou všechny pravidelné vlakové spoje nahrazeny autobusem,“ uvedli na facebooku pořadatelé kulturní události.

Jako každý rok je dále objednáno prodloužení pravidelného spoje číslo 17673 z Kadaně předměstí (odjezd v 22,22 hodin) do Chomutova. Do Kadaně se lépe dostanou i cestující z Mostu. Náhradní autobusová doprava totiž pojede až do Chomutova a Mostu. Se zrušením vlakových spojů se ale ruší rovněž i obvyklé a oblíbené jízdy parní lokomotivou.