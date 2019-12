Kdy: 14. prosinec od 20 hodin

Kde: Orfeum Kadaň

Za kolik: 390 korun

Kdo dává přednost živé muzice, má příležitost v Kadani, kam hudební formace přijede s aktuálními nahrávkami v sobotu 14. prosince. Očekávání mohou mít fanoušci zřejmě velká. Kapela o sobě nepochybuje.

Nejlepší věc, říkají umělci

Album Dva slibuje unikátní hudební přístup. Tvrdé rockové kytary, nekompromisní elektronické beaty i tradičně velmi otevřené texty mají ambice rezonovat napříč celou hudební scénou. „Myslím, že tohle je zatím ten nejlepší počin, co jsme kdy vytvořili,“ říká Ota Marpo Petřina. „Ze začátku jsme se v kapele hodně dohadovali, jak by deska měla znít. Ale s Marcusem Tranem jsme měli docela jasnou vizi. Spojit rap, elektroniku a tvrdou muziku. A myslím, že se nám to povedlo,“ doplňuje k hodnocení desky svérázný umělec.

V rámci koncertu vystoupí vybraný DJ, který v našem regionu působí. Vstupenky na koncert, který začíná od 20 hodin v Orfeum koupíte třeba v městském informačním centru. Cena je 390 korun.