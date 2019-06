To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabízí výstava Hry a klamy! Je nově rozložena v prostorách Chomutovské knihovny a Oblastního muzea v Chomutově.

Školní či jiné dětské zájmové skupiny mají v měsíci červnu vstup na výstavu zdarma a mohou se rezervovat na: lurago@chomutovskaknihovna.cz, dokonalova@muzeumchomutov.cz, tel: 474 619 332, 607 615 420, 727 914 279. Pro veřejnost platí jednotné vstupné 50 korun za osobu, děti do 6 let neplatí.



Zábavnou expozici můžete navštívit až do 27. července.