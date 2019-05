Tip Deníku: Oživené pevnosti na Chomutovsku

Chomutov - Vyprávění Jiřího Piramovského o životě lidí, kteří již 20 let svůj čas a srdce obětují nejen rekonstrukci pevností z let 1936 a 1937 nad městem Chomutovem, ale i odkazu na Československo z let 1918 – 1938.

Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku v rámci projektu „Na Kočičáku to žije 1938-2018“ ukázalo široké veřejnosti Všeobecnou mobilisaci. Zájem byl během celého dne veliký a podle odhadů organizátorů čítal více jak 500 návštěvníků. | Foto: Deník / Roman Dušek

Přijďte si vyslechnout příběh členů muzea čs. opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku", kteří pevnostem vrací duši. Přednáška bude doplněna prezentací fotografií ze života Kočičáku. Akce se koná v úterý 7. května od 17 hodin v chomutovské knihovně, vstupné je 50 korun pro hosty, 30 pro registrované čtenáře. Oživené pevnosti na Chomutovsku Chomutov Detail události ›

Autor: Redakce