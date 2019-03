Jirkov - Mrazivá komedie, která knock-outuje vaše bránice bude ke zhlédnutí v úterý 26. března v jirkovském divadle.

Když se zhasne | Foto: zug

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší new-yorské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální – vlastně je to hotové peklo na zemi, se kterým nelze jen tak skoncovat. Může za to předmanželská smlouva, jenž je drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční vánoční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou Imelda a Artur – poněkud výstřední manželé a jejich jediní skuteční kamarádi. Imelda je věštkyně s vlastním televizním pořadem a Artur učí historii a dějiny USA na vysoké škole. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a veškerý majetek mu při tom zůstane. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru, a kde vítěz může být jen jeden…