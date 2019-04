Tip Deníku: Divadlo Kapsa přiveze pohádku O Budulínkovi

Klášterec nad Ohří - Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo, že dědeček s babičkou Budulínka z liščí nory zachránili.

Ale jak to vlastně všechno začalo? Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček. A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku…. A jak to dopadne? Uvidíte v nové pohádce Divadla Kapsa z Andělské Hory. Pohádku hrají v kláštereckém kulturním domě už dnes, v neděli 28. dubna od 15 hodin. Vstupné je padesát korun. O Budulínkovi Klášterec nad Ohří Detail události ›

