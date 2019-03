Děti do dvanácti let, které se ještě neúčastnily dospělých závodů, si zde mohou poměřit síly se svými kamarády nejen z lezeckého kroužku. Na nejlepší čekají zasloužené odměny! Registrace předem není nutná. Závodit se bude na 15 boulderů, podle pravidel Bouldering Session. Za přelezené bouldery se počítají body do celkového pořadí.