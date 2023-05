Honza málem králem

Naďa Konvalinková a Josef Kemr v pohádce Honza málem králemZdroj: se svolením televize Nova

Nova, 30. 4., 17.45 a 1. 5., 10.25

Honza si spokojeně žije v malé chalupě se svou laskavou maminkou, ale jen do chvíle, než se máma rozhodne poslat ho na zkušenou do světa, kde by na něj mohla čekat třeba i nějaká ta princezna. Jenže Honza, chytrý a veselý mládenec, po království, princezně ani bohatství netouží. Usiluje o prosté lidské štěstí, které se dobývá rozumem a prací. V pohádce Bořivoje Zemana hrají Jiří Korn, Naďa Konvalinková, Marie Glázrová, Valerie Kaplanová, Josef Kemr, František Filipovský, Zdeněk Dítě, Jan Skopeček či Lubomír Kostelka.