Ústí nad Labem - Belgičtí Thot, předkapela Young Gods, v pátek 24. října v Předlicích točí vystoupení. Přijdete? Co a proč nás už večer čeká? To prozradil František Podrápský, ladič pián z Tajnýho studia.

Belgičtí Thot. | Foto: Snappp

Co je Tajný studio a proč je koncert speciální?

Tajný studio je nahrávací studio, které budujeme já, Honza Brambůrek a Míra Vaňkát. Zatím se tu natáčel „Everest" Houpacích koní, „Boombay" od Krucipüsk a v létě deska kapely Inventa Storca. Název Tajný studio zůstal po natáčení Houpacích koní, přijde nám zajímavý.

Z těch nahrávek lze odtušit, že to je kvalitní studio. Naší předností je výborný zvuk bicích, což je dáno nejen technikou snímání, ale hodně i prostorem. Proto jsme se tady také rozhodli studio začít budovat, dobře hrající místnost je základ úspěchu. Ten prostor, bývalé čalounictví, se našel náhodou při natáčení Houpacích koní. Dnes objekt patří jednomu našemu kamarádovi. Bližší info najdou muzikanti na www.tajnystudio.cz, stránky se budou během podzimu plnit prosím o trpělivost. Studio dál vylepšujeme , s tím roste i kvalita nahrávek. Brzo studio bude tajné jen názvem, už teď se o něj díky našim referencím zajímá dost projektů. Mimo jiné vlastníme i legendární analogový pult AMEK2500, na který se točili třeba U2 svou legendární desku The Joshua Tree.

Proč bude koncert kapely Thot speciální?

Nejsme jediní, které napadlo dělat koncerty přímo ve studiu. Zvuk může být kvalitnější, je víc možností použití techniky… Novým prvkem jsou streamované koncerty, koncert bude nahrávaný nejen jako vícestopý audio záznam, ale i jako video. Zatím ne jako online přenos, záznam bude použit později, až ho domícháme a sestříháme. Výhodou může pro někoho být větší kontakt s kapelou po koncertě, jsou to pohodový lidé a v hudbě profesionálové.

Čím jsou sami Thot zajímaví?

Za prvé to jsou dobří hudebníci a v tom, jak prezentovat svoji hudbu, mají dost jasno. Vizuální stránka skvěle jejich hudbu doplňuje. Zajímavé je, jakým způsobem elektroniku používají. Thot jsou velkými oblíbenci Young Gods, jezdili s nimi jako před kapela. Franz Treichler s nimi spolupracuje, produkuje jim některé skladby. Stejně jako Young Gods nepoužívají halfplayback, ale pouští všechny smyčky a loopy naživo. Mohou tak skladby dynamicky měnit podle nálady jako rockové kapely, nejsou plně závislí na elektronických podkladech. Každá píseň je vždy na koncertě vlastně originál. Kdo má rád Nine Inch Nails, jistě si přijde na své.

V kolik vše vypukne? A kde?

Koncert je od 19.30, Tajný studio má adresu Průmyslová 2, vchod na koncert je otevřen z postranní ulice Na Nivách.

Předkapelou jsou Owl z Ústí, vstup je téměř zadarmo, za 130 Kč. Ty, kteří chtějí na koncert přijít, ale upozorním: Krátce po 19.30 bude vchod uzavřen, aby později příchozí nemohli narušit natáčení. Těším se, že si užijeme koncert, který je díky Honzovi Brambůrkovi (ex Houpací koně) jen tajnou náhodou v Ústí.