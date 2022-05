„Myslím, že budeme trochu opatrnější, co se týče objemu a načasování," prohlásil před čtyřmi lety tehdejší generální ředitel a předseda představenstva společnosti The Walt Disney Bob Iger pro časopis The Hollywood Reporter.

A zatímco Star Wars filmy určené k promítání v kinech mají menší přestávku, s novinkami pro televizní diváky jakoby se nyní roztrhl pytel. Tvůrci na svých webových stránkách i sociálních sítích v poslední době představili řadu nových seriálů i videoher ze slavné franšízy, na kterých se momentálně pracuje. Filmoví nadšenci však hlavy věšet nemusí, také pro ně Disney chystá několik snímků.

Televizní série

Bohatou nadílku odstartovala koncem května premiéra seriálu Obi-Wan Kenobi v hlavní roli s Ewanem McGregorem, který postavu naposledy ztvárnil před sedmnácti lety ve filmovém snímku Hvězdné války III - Pomsta Sithů.

Diego Luna si v seriálu Andor zase zopakuje roli povstaleckého špiona Cassiana Andora z filmu Rogue One: A Star Wars Story. Nový příběh, který pro Disney+ vytvořil Tony Gilroy, se bude odehrávat pět let před událostmi původního filmu z roku 2016.

Uvedení seriálu Andor na streamovací platformě se očekává 31. srpna. Jako Mon Mothma se opět ukáže Genevieve O'Reillyová a v dalších rolích se představí Stellan Skarsgård, Adria Arjonaová, Fiona Shawová, Denise Goughová a Carl Staller.

Rosario Dawsonová sklidila velký úspěch jako Ahsoka v seriálu Mandalorian. I proto se také ona oficiálně dočká vlastního seriálu, který by měl být hotový v roce 2023. Producenty jsou Dave Filoni a Jon Favreau. V hlavních rolích se dále objeví Mary Elizabeth Winsteadová, Ivanna Sachno a Natasha Liu Bordizzo. Kromě toho si v chystaném seriálu zopakuje svou roli Anakina Skywalkera také Hayden Christensen, Ray Stevenson má zase hrát tajemného villianského admirála.

Zajímavostí je, že Dawnsonová se k roli Ahsoky dostala až díky fanouškům na sociální síti. „Někdo mi napsal na twitteru, ať tuhle postavu ztvárním,“ řekla herečka a dodala: „Odepsala jsem mu: 'Rozhodně, ano, prosím' i s příslušným hashtagem. To zřejmě upoutalo pozornost někoho, kdo se už léta věnuje Hvězdným válkám, a ten to přeposlal Daveu Filonimu. Tím to celé tak nějak začalo," popsala.

Learn the origins of Ahsoka. Tales of the Jedi is coming Fall 2022 to @disneyplus. pic.twitter.com/svTt7ZKQ9P — Star Wars (@starwars) May 29, 2022

A to z novinek ze světa Star Wars zdaleka není všechno. Oblíbený herec Jude Law se stane hlavním hrdinou prvního seriálu Jona Wattse z kánonu Hvězdných válek, který dostal název Skeleton Crew.

Režisér filmu Spider-Man: Bez domova vytváří a produkuje televizní sérii, která sleduje pád Impéria očima čtyř dětí ve věku jedenácti až dvanácti let. Tvůrci jej popisují jako „galaktickou verzi klasických dobrodružných filmů o dospívání od Amblinu z 80. let“. Zatím nebylo oznámeno, koho přesně Law bude hrát.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Na Disney+ se dále během letošního a příštího roku objeví také animovaná série Tales of the Jedi, Young Jedi Adventures a Lego Star Wars: Summer Vacation, druhá sezona Star Wars: The Bad Batch a třetí série Mandaloriana, což jistě potěší fanoušky mandalorianského námezdního lovce Din Djarina, který podniká cestu podsvětím předaleké galaxie mimo pravomoc Nové republiky.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

Set during The High Republic era, the Original Series follows Younglings as they study the ways of the Force and become Jedi: Compassion, self-discipline, teamwork, patience, and friendship. Young Jedi Adventures is coming to Disney+ and Disney Junior spring 2023. pic.twitter.com/EbcmI98ecv — Star Wars (@starwars) May 27, 2022

This summer will be fully operational. Lego Star Wars: Summer Vacation, an Original special, arrives to @DisneyPlus August 5. pic.twitter.com/qSBdpr8UVt — Star Wars (@starwars) May 27, 2022

S blíže nespecifikovaným datem vydání jsou pak v procesu tvorby seriály Star Wars: The Acolyte a Star Wars: Lando.

Návrat na filmová plátna i počítače

I přes přestávku na velkém plátně jsou na obzoru také další filmové snímky. Patty Jenkinsová, která má na svědomí oba filmové díly Wonder Woman, aktuálně režíruje Rogue Squadrons.

Populární režisér Taika Waititi by měl zase vytvořit snímek, jehož název dosud nebyl odhalen. Novozélanďan natočil například filmy Thor: Ragnarok, Thor: Láska jako hrom a Králíček Jojo, za něhož získal ceny Oscar a BAFTA za nejlepší adaptovaný scénář.

A Disney nezapomíná ani na fanoušky videoher, pro něž rovněž chystá obří porci novinek. Ze světa Hvězdných válek jsou ve vývoji akční tituly Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Eclipse, a také se pracuje na předělávce velice oblíbeného Star Wars: Knights of the Old Republic. Kromě toho se očekávají ještě další čtyři videohry, které dosud nemají oficiální název.

