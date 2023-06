Rozmanitá taneční vystoupení, cirkus v zámecké zahradě, špičkový balet. To nabídne 14. ročník festivalu současného tance Siraex 2023. Hostit ho bude Klášterec nad Ohří.

Do Klášterce nad Ohří opět zavítá festival současného tance Siraex. Nabídne nezaměnitelnou atmosféru a hodiny úžasné podívané. | Foto: Siraex

Festival Siraex proběhne z větší části v kláštereckém Kulturním centru. Jedinečná představení a další program se uskuteční od středy 21. do soboty 24. června.

Zahajovací galavečer ve středu 21. června ozdobí oceňovaná inscenace Gossip choreografky a tanečnice Lenky Vagnerové & Company.

Gossip (trailer) - Lenka Vagnerová & Company Zdroj: YouTube.com/Lenka Vagnerova

Další den nabídne komponovaný večer s mladou taneční generací. Diváci uvidí oceněnou tvorbu současného tance z Plzně, Jindřichova Hradce, Litvínova nebo například "domácího" Klášterce. Představí se absolventi pražské konzervatoře Duncan centre a také krátký tematický film Tanec, Film, Zrní.

Další podrobnosti o festivalu najdete na stránkách zusklasterec.cz.

Pátek 23. června bude patřit nové generaci taneční scény. Kulturní centrum v Klášterci čekají vystoupení The End Blaho - Jolana Šturmová, The Miners - Ester Trčková a Picturam - Eva Rezová.

Atraktivní program nabídne také sobotní odpoledne 24. června. Ten totiž přivede diváky do zámeckého parku, kde uvidí představení novodobého cirkusu Ke zdi v podání ryze ženského souboru Cirkus TeTy.

Ke zdi (teaser) - Cirkus TeTy Zdroj: YouTube.com/Cirkus TeTy

Pražský komorní balet ozdobí závěrečný galavečer festivalu týž den večer. Nabídne inscenaci Černý mraky nepláčou s choreografií Jiřího Pokorného a hudbou autorky Yukari Sawaki. A také představení Fo(u)r One, kde je choreografem Petr Zuska. To doprovodí indické, irské, arabské a židovské písně.

Černý mraky nepláčou (trailer) - Pražský komorní balet Zdroj: YouTube.com/PrazskyKomorniBalet

Na každý program se bude platit vstupné ve výši 150 korun, za úvodní a závěrečný galavečer to bude rovných 200 korun. V případě cirkusu v zámeckém parku se bude vybírat „do klobouku“.

Festival ale nebude jen o pasivním žasnutí nad uměním druhých. Jeho součástí se stanou interpretační taneční dílny s osobnostmi současného tance, jógy a nového cirkusu. Malé sympozium a debata nad aktuálními tématy taneční pedagogiky z pohledu zdraví a péče o tělo čekají odborné zástupce taneční a pedagogické obce.