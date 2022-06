Co z letošního programu stihnete a co byste chtěl vidět? Těším se na projekci filmu, který poběží v rámci Pocty Dušanu Hanákovi - promítneme jeho krásný dokument Obrazy starého světa. Dušan Hanák přijede osobně, za to jsem rád. Je to padesát let starý film, chystá se pro něj slavnostní prezentace. A určitě se půjdu tradičně podívat na zahajovací a závěrečný snímek.

Co obnovená premiéra filmu Jaromila Jireše podle Milana Kundery Žert?

Tu jsem chtěl vidět taky! Mám tyhle české restaurované filmy rád. Žert navíc kvůli Pepíkovi Somrovi a Evaldovi Schormovi, který tam krásně hraje. Jenže se projekce ve Velkém sále kryje s otevřením výstavy na počest Evy Zaoralové a tam nesmím chybět. To je můj každoroční problém – že to, co bych rád viděl navíc, nestíhám, protože akcí a povinností s ohledem na můj post je zkrátka moc.

Karel Och a Kryštof Mucha letos přivezou herce Geoffreyho Rushe a Benicia del Tora. Který z nich vám udělal větší radost?

Oba! Jsou to skvělí herci. A bijáky, které natočili a které budeme pouštět, jsou fantastické. Třeba Obvyklí podezřelí od Briana Singera, to je můj oblíbený film – naprosto dokonalá detektivka s výbornými hereckými výkony. Jen si říkám, jestli nebudeme muset nějak „zaklíčovat“ nebo vystříhat Kevina Spaceyho, když má ten průser v Me Too… S Rushem uvidíme zase filmy Králova řeč a Záře, samé nádherné kusy. Všechny bych chtěl vidět. Ale jak jsem říkal – moc toho asi zase neklapne.

Báječná léta i Černí baroni. Producent Jiří Ježek vstoupí do Síně slávy

Každý rok odpovídáte na otázku, jakou chvíli máte na festivalu nejradši. A vy říkáte, že poslední večer. Máte i nějaké oblíbené místo? Kromě baru v Puppu?

Bar, to je mylná představa. To si o mě myslí všichni. Ale i ten je v drtivé míře spojen s povinnostmi. Osobně mám moc rád most u hotelu Embassy. Protože se tu můžu potkávat s přáteli a povídat si s nimi, nebo i s těmi, kteří kolem třeba jen procházejí. Je to takové milé, klidné místo nad řekou, kde je mi dobře. A navíc tu výtečně vaří.

Čeká vás nějaké natáčení?

Ano. Osmidílný seriál s režisérkou Terezou Kopáčovou, který se jmenuje Smysl pro tumor a který točí pro Českou televizi. Je o rakovině, ale z netypického úhlu pohledu, spíš taková love story. Hraju onkologického pacienta a úplně mi přitom vyholí vlasy, proto začnu točit až po festivalu. Vím, trochu si touhle rolí po své léčbě nabíhám. Ale je to moc dobrý scénář a jméno Terezy Kopáčové je záruka kvality.