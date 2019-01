Rock for Churchill oslaví patnáct let

Vroutek u Podbořan - Už v pátek 29. srpna vypukne ve Vroutku 15. ročník festivalu Rock for Churchill. Do areálu Myslivna míří The Parov Stelar Band, The Subways, Anthony B, Dub Pistols, Dreadzone… Přijďte si užít vrouteckou pohodu na jeden z posledních festivalů léta 2014.

Roman Holý | Foto: DENÍK/ David Taneček

Program startují v pátek mladé party Doctor Victor a Hentai Corporation; jejich koncerty dokazují, že mají vrozený talent tropit skandály i skvěle hrát/ zpívat. Na scéně je vystřídají stálice české hudební scény Visací zámek, Vypsaná fiXa, Wohnout i J.A.R. Ti vystoupením ve Vroutku startují výroční turné k 25 letům kapely. Páteční program hlavního pódia vrcholí koncerty jamajského zpěváka Anthonyho B, britských The Subways i Dub Pistols. Od všech tří zahraničních hvězd lze čekat nové písničky. Anthony B přijede na turné k aktuální desce Tribute to Legends. Subways i Dub Pistols vydají na podzim nová alba a slibují i nové pecky z připravovaných desek. PÁTEK 29. 8.:Hlavní pódium:

12.30 Doctor Victor

13.50 Hentai Corporation

15.10 Visací zámek

16.40 Vypsaná fixa

18.10 Wohnout

19.50 J.A.R.

21.30 Anthony B (JAM)

23.10 The Subways (UK)

00.50 Dub Pistols (UK)



DJ stage:

16.00 Babylon Rocker

17.15 Basstien

18.30 Technical

19.45 Rich

21.00 Akira

22.30 Friky

00.00 Krafty Kuts (UK)

01.30 Aphrodite (UK)

03.00 Pixie



SOBOTA 30. 8.:Hlavní stage:

11.30 Criminal Colection

12.30 Gang Ala Basta

13.0 Cocoman & Solid Vibes

15.20 Zrní

16.50 Wayward Caines (D/USA)

18.20 Fast Food Orchestra

19.50 Skyline

21.30 United Flavour

23.10 Dreadzone (UK)

00.50 Parov Stelar Band (A)



DJ stage:

15.30 Jahmusic Lightaz

17.00 DD Loko

18.15 Robot

19.30 Mortal Kombat Sound

21.00 Mikkim & Dave Trumpeteer

22.30 Dave Substance-D

00.00 Drumsound & Bassline Smith (UK) 01.30 Aquasky (UK)

03.00 Pixie & Rich Nejvýraznějšími jmény pátečního line-upu DJ stage jsou Britové Aphrodite i Krafty Kuts. Aphrodita nabídne set plný d´n´b, jeho kolega Krafty Kuts, který se může pyšnit oceněními od Breakspoll Awards a DJ Magazine, zahraje mix breaků a electra. V sobotu od 11.30 se na hlavním pódiu představí reggae zpěvák Cocoman s kapelou Solid Vibes, Zrní, Fast Food Orchestra, Wayward Caines, Skyline, United Flavour a další. Milovníci taneční elektroniky a karibské muziky si přijdou na své při britských Dreadzone. Patnáctý ročník Rock for Churchill vyvrcholí vystoupením electroswingové senzace Parov Stelar Band, která se na RfCh vrací po třech letech. Za tři roky stihla urazit dlouhou cestu, z klubových pódií přesídlila do hal a velkých koncertních sálů. Na Myslivnu vezou speciální LED stěnu i projekci. Bude to mocné narozeninové finále! Tanečnímu šapitó bude v sobotu kralovat dvojka Drumsound & Bassline Smith a Aquasky (UK). Anglické producentské trio D&BS se na dnb scéně objevilo na konci 90. let; má za sebou řadu legendárních hitů i prestižních ocenění na Official Drum & Bass Awards. Pro fanoušky moderní black music pořadatelé zvou bavorský soundsystém Mortal Kombat Sound, proslulý pestrým mixem reggae, dancehallu, hiphopu, soca i dalšími styly black music. Stanování tradičně, platí se jen parkovné 100 Kč za auto. Stanové městečko je otevřené již od čtvrtečního odpoledne. Kvůli zvýšenému zájmu o 15. ročník festivalu a limitované kapacitě areálu doporučují pořadatelé koupit lístky včas v předprodeji. Dvoudenní lístky v předprodeji (750 Kč + poplatky) nabízí i pokladna Lucerna Music Baru (bez poplatku), na www.rfch.cz i v sítích GoOut.cz, Ticketportal, Ticketpro a Sazkaticket. V prodeji jsou i jednodenní vstupenky (600 Kč + poplatky). Vše o předprodeji je na www.rfch.cz/vstupenky.

Autor: Redakce