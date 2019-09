Dění na place organizoval režisér a producent Viktor Tauš, autor úspěšných televizních sérií Vodník a Modré stíny.

Jaké části příběhu jste se věnovali poslední natáčecí den?

Točili jsme čtvrtou epizodu. Byla to situace, ve které naši hrdinové z Národní protidrogové centrály ohledávali zbytky varny pervitinu. Padoušská společnost získala zakázku od města a v čase, kdy rekonstruovala tento objekt, ho zároveň využívala i k vaření pervitinu.

O bývalých chomutovských lázních jste se dozvěděli přes Filmovou kancelář Ústeckého kraje?

Bylo to přes ni. O této stavbě jsem samozřejmě věděl. Připomněli mi ji ale v čase, kdy jsem ji mohl využít a točit tady. Bylo to šťastné setkání.

Co říkáte na prostor bývalých lázní?

Já je miluji. Miluji je a krvácí mi srdce, protože ta architektura je skvostná. Je to nádherný objekt, čistě vystavěná věc. Rád bych se sem chodil koupat. Toužil bych po tom, aby byl zrekonstruovaný a plnil funkci, pro kterou byl tak nádherným způsobem vystavěný.

Kvůli natáčení jste do bazénu přivedli vodu. Je to nejspíš naposledy, kdy byl alespoň z malé části napuštěný. Jak jste to provedli, když chybí původní zařízení?

Točili jsme tu už na jaře a tehdy jsme se domnívali, že bude možné bazén napouštět. Ale bohužel se zjistilo, že to nepůjde, takže jsme využili hasičské vozy. Na ně jsme napojili hasičské trysky a s jejich pomocí napustili vodu do bazénu. Nicméně v seriálu to policie zastaví ještě ve fázi, kdy bazén není plně napuštěný.

Tak to vypadá ve starých lázních:

Je krimisérie Zrádci inspirovaná skutečnými událostmi?

Ano, jistě. Celý příběh se před pěti šesti lety začal vyvíjet z manuskriptu Jiřího Vacka, zakladatele Národní protidrogové centrály, který napsal knihu Nelegál. Ta se zabývala česko-německou spojkou pervitinového obchodu a ve svém principu pojednávala o tom, že policie musela využívat často nelegální praktiky. Šlo o rekrutování narkomanů nebo drogových dealerů, s jejichž pomocí se snažila dostat k hlavě draka. Ta situace se od té doby velmi změnila, dnes je to úplně jinak. Vlastní byznys je tak strašně sofistikovaný, že policie musí adaptovat svoje metody, aby jaksi dokázala jít s dobou.

Co je na natáčení nejnáročnější?

Je to rozsáhlý projekt. Minisérie přinese do audiovizuálního prostředí strukturu románu. Tak jako román i minisérie umožňuje rozvíjet charaktery jednotlivých postav. Nicméně znamená to pro nás, že natočíme sedmihodinový kriminální příběh, který je velmi specifický, velmi rozsáhlý. Skrze všechny lokace se snažíme složit nějaký obraz o světě, ve kterém žijeme, v kontextu našeho příběhu. Točíme po celé republice, případně v Německu. To je na tom to nesložitější.

Je to váš druhý snímek, který se točí kolem drog. Zdá se, že vás toto téma přitahuje?

Není o drogách. Studuje lidi a jejich povahy jak na straně policie, tak i na straně mafie. Mě na tomto příběhu od začátku fascinovalo, co to vypovídá o společnosti jako takové. Co to znamená pro občana této republiky. Národní protidrogová centrála je mezi jinými policejními útvary zcela specifická v tom, že potírá kriminalitu, která de facto nemá oběť. Proniká do kruhu lidí, ve kterém jsou vlastně všichni šťastní až do chvíle, než do toho začne vstupovat policie. Narkomani chtějí fetovat, dealeři chtějí dealovat, vařiči chtějí vařit, nejvyšší obchodníci s tím chtějí obchodovat. Je to uzavřený kruh. To znamená, že policistovi se nedostává žádné satisfakce ve smyslu, že by někoho pomstil, nebo přinesl někomu spravedlnost. Musí daleko víc spoléhat na pojmy, jako je čest, spravedlnost, víra v dobro. Pro mě to jsou takoví novodobí rytíři. Zajímalo mě, jakým způsobem se absence satisfakce projevuje na jejich povaze, to je to co mě k tomu přitáhlo. Drogy v tomto případě nejsou vůbec podstatné.

Šestidílnou krimi Zrádci chce Česká televize vysílat od ledna. Producentem je Viktor Tauš skrze společnost Heaven´s Gate. Scénář napsal Miro Šifra.