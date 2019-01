Jablonec nad Nisou /REPORT, FOTOGALERIE/ - Kryštof do menších sálů přivezli konfety, balónky i světelnou show. Na severu i volili.

VYPRODANÉ TURNÉ. Kryštof splnili svůj slib a vyprodanému sálu předvedli to nejlepší, co ze sebe mohli dostat. | Foto: Deník / Hana Langrová

Sálem se rozléhají naléhavé tóny kláves. Rozjíždí se píseň Římská. Titulní song z alba Inzerát. V publiku je těsno už o hodiny dříve, kdy se na pódiu představila předkapela Airfare, která se proslavila hlavně songem Sorry Baby a přítomní si s nimi rádi zapěli chytlavé „U-uuuu aha".

Při svém vystoupení představili i novinku Never more, která zazní ve filmu Křídla Vánoc. Ten jde do kin v polovině listopadu. Jako přídavek hodili hitovku Clash.

Konfety a balónky

Hned při druhé písničce Kryštof potvrdili svůj slib z plakátů, že v klubech předvedou halovou show. Ten na začátku koncertu rozšířili o to, že se budou snažit, aby to byl nejlepší koncert v dějinách Eurocentra.

Hledali svůj pastelkový svět v písni Parapet rovněž z poslední desky a po sálu se rozlétly konfety. Ty později vystřídaly i balónky. Lasery a mlha na pódiu taky nezahálely.

Mezi aktuální songy sem tam strčili osvědčenou hitovku jako Rubikon, Atentát, Tak nějak málo tančím nebo Ženy, které zazněly v balkánské aranži.

„Písničku Líbej mě jsem napsal jedné holce v šestnácti letech. Líbala by se se mnou prý jen kdybych byl bohatý nebo zpěvák. Nedávno se mi ozvala, tak jsem jí řekl, že nemám čas." Richard Krajčo

Kryštof zareagovali i na aktuální volby a nezapomněli zahrát svou jedinou volební hitovku Zatančím, která je i v tanečním rytmu. Všichni muzikanti prý v Jablonci odvolili v místní základní škole.

Jedním z příjemných překvapení byla stařičká písnička Líbej mě, ke které Richard Krajčo měl i krátkou historku o své mladé lásce.

„Tuhle písničku jsem napsal jedné holce v šestnácti letech. Líbala by se se mnou prý jen kdybych byl bohatý nebo zpěvák. Nedávno se mi ozvala, tak jsem jí řekl, že nemám čas," smál se frontman.

Charita a dražba

Po líbacím songu sáhl Krajčo do publika, vytáhl z první řady mladičkou fanynku Sabinu a protančil s ní celý duet Křídla z mýdla, kterou kapela natočila společně s Jaromírem Nohavicou.

Během písně Po kouscích plul Richard Krajčo na rukou fanoušků sálem.

Zpěvák také nezapomněl upozornit na charitativní projekt kapely, která na internetu dala ke stažení své DVD, příznivci ho mohou stáhnout za cenu, kterou chtějí věnovat na charitu, a kapela také dražila koncert u některého fanouška doma. Výtěžek z obou akcí už je přes dva miliony a stále narůstá.

Závěr koncertu a přídavky byly znovu ve znamení známých starších hitů: Zrcadlení, Obchodník s deštěm a již zmiňované Ženy v balkánském rytmu. Publikum ale nedalo jinak a chtělo ještě více. Nakonec si vytleskalo a vykřičelo duet s Tomáš Klusem bez zlatého Slavíka Cesta.

Po koncertu se muzikanti podepsali a vyfotili se všemi příznivci. A že jich bylo požehnaně. Kryštof splnili svůj slib a vyprodanému sálu předvedli to nejlepší, co ze sebe mohli dostat.