V sobotu se v areálu jirkovského zámku Červený hrádek uskuteční už 19. ročník Mistrovství ČR ve vaření svíčkové. Ke klání kuchařů o nejlepší recept patří neodmyslitelně i divácky atraktivní soutěž o největšího jedlíka. Úkolem účastníků je pozřít za hodinu co nejvíce houskových knedlíků se svíčkovou omáčkou.

K dobré náladě soutěžících i diváků zahraje dechový orchestr Veselí muzikanti. Hlavní soutěž ve vaření svíčkové zahájí moderátor Václav Tetelbach ve 14:00 hodin. V porotě zasednou zpěvák Marian Vojtko či herec Jiří Krytinář. Jedlíci si to mezi sebou rozdají od 15:30 hodin.

Návštěvníci zámeckého areálu se mohou těšit také na ochutnávku vín.

Dny evropského dědictví

Běžně nepřístupné chomutovské památky se otevřou veřejnosti v sobotu 6. září. Budovy i prostory, kam se během roku lidé nedostanou, si nyní budou moci prohlédnout při již tradiční akci Dny evropského dědictví. Na náměstí 1. máje zájemci nahlédnou do starobylé budovy radnice, do kostela sv. Ignáce i kostela sv. Kateřiny. Správci umožní vstup také na městskou věž či do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dalším lákadlem budou prostory galerií Špejchar a Lurago v jezuitském areálu, chrámu sv. Ducha v Hálkově ulici, kostela svaté Barbory v Lipské ulici či hvězdářské věže oblastního muzea. Na radnici obyvatelé města i jeho návštěvníci uvidí kancelář primátora, klenotnici s Tobiášovou legendou, Rytířský sál či artgalerii. Většina památek bude přístupná od 9 do 17 hodin, některé však mají otevírací dobu upravenou.

Jirkov se k akci připojí v neděli, zdarma si lidé mohou prohlédnout děkanský kostel s městskou věží, galerii a městské historické sklepy.

Kadaň a Klášterec zpřístupní historické a památné objekty až o víkendu 13. a 14. září.

Britský autor hudby k českým filmům

Už dnes od 20:00 hodin představí v chomutovské kavárně Strada svou tvorbu britský muzikant James Harries. Sympaťák z Manchesteru žije už léta v Česku, kde se čile zapojil do hudebního života. Je mimo jiné autorem hudby k tuzemským oblíbeným filmům Lidice, Bobule či Snowborďáci.

Kromě skládání hudby k oblíbeným českým filmům Harries koncertuje po celém světě a pochvalných recenzí se dočkal i v časopise Rolling Stone. I další prestižní média o něm hovoří v superlativech: Sunday Express, Daily Mirror či The Sunday Times, Jeho skladby přirovnávají ke tvorbě takových velikánů, jako je Tom Waits nebo Bob Dylan. Koncert bude zároveň premiérou nově upraveného prostoru kavárny, který je nyní větší a nabízí komfortnější zážitěk z poslechu živé muziky.

Putovní výstava

Jen do 14. října bude k vidění národní putovní výstava Má vlast cestami proměn, kterou od dnešního dopoledne hostí Rytířský sál chomutovské starobylé radnice.

Vyjížďka pro Matýska

Droužkovické koupaliště poskytne v sobotu od 10:00 hodin zázemí pro benefiční přehlídku, výtěžek z dobrovolného vstupného organizátoři věnují na úpravu bydlení pro Matýska, který trpí svalovou dystrofií.

Opuštěná zvířata

Alespoň deset tisíc korun chtějí vybrat organizátoři benefičního vystoupení hudebních a tanečních souborů z regionu i hostů z Prahy, které se uskuteční v sobotu od 14:00 hodin v areálu Františkánského kláštera v Kadani. Výtěžek pořadatelé věnují na podporu psů v útulcích pro opuštěná zvířata v Chomutově, Kadani a Jirkově.

Hasiči slaví

Dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří si letos připomínají 140. výročí svého založení. V neděli od 14:00 hodin proto na místním fotbalovém stadionu představí návštěvníkům svou techniku. Pozvali i policisty, s nimiž často zasahují například u dopravních nehod, a členy mediálně známého týmu Arabela, který vyzve v exhibičním fotbalovém utkání místní borce.

