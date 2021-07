„Hrady, zámky a další památky mám velmi ráda. Často je s rodinou navštěvuji a obdivuji jejich různorodou architekturu, zajímavé interiéry a zdejší sbírky,“ prozradila herečka, která od roku 1987 žije v Německu s tím, že nad nabídkou stát se tváří celostátního propagačně – prezentačního projektu, podporujícího nestátní kulturní a technické památkové objekty, neváhala ani minutu. Jsem ráda, že mohou pomoci k tomu, aby návštěvníci hradů a zámků našli inspiraci v seriálovém nápadu propojení říše pohádek se světem lidí,“ dodala Nagyová při setkání na zámku Červený Hrádek u Jirkova.

„Pohádkové příběhy neodmyslitelně patří k památkám a to i ve 21. století a proto jsme požádali představitelku titulní role v seriálu, princeznu Arabelu, tedy slovenskou herečku Janu Nagyovou o patronát,“ vysvětlil autor projektové platformy Objevuj památky Petr Lukas z brněnského Letohrádku Mitrovských.

V loňském roce uplynulo 40 let od uvedení oblíbeného pohádkového seriálu Arabela, z dílny úspěšné tvůrčí dvojice Vorlíček – Macourek, na televizní obrazovky. Nagyová se těší, že by po desetiletích měla zanedlouho opět stát před kamerou a točit. „Mám nabídku na pohádku a měla bych v ní ztvárnit královnu, což je můj dávný sen. Tak věřím, že to vyjde,“ dodala.

Nagyová se v rámci projektu pozve jak uživatele portálu Objevujpamatky.cz a sociálních sítí, tak všechny milovníky našich památek na minimálně 18 historických objektů. Tyto tipy na výlety budou průběžně prezentovány na webu, facebooku a instagramu.

O víkendu herečka Jana Nagyová měla na programu v Ústeckém kraji navštěvu minimálně čtyř památek. Zámek Červený Hrádek v Jirkově, starou radnici (muzeum) v Chomutově, zámek Poláky a zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun.