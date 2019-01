Chomutovsko - Města na Chomutovsku zpřístupní svá nejzajímavější místa. K dispozici budou i průvodci.

KLENOTNICE. Právě ta by mohla být jedním z největších lákadel v Chomutově. | Foto: Deník/ Martina Zyklová

Nevíte kam vyrazit o víkendu? Využijte jedinečné nabídky měst na Chomutovsku, která se zapojí do Dnů evropského dědictví. Tento den máte možnost shlédnout místa a věci, ke kterým se běžně nedostanete. K ruce vám navíc často bude průvodce.



V Chomutově se podíváte například do kanceláře primátora. Z jejích útrob se dostanete až na balkon v kostele sv. Kateřiny. Samozřejmě, že tyto prostory nejsou běžně přístupné. Tak jako chomutovská Klenotnice, která vypráví o Tobiášově legendě. Nejedná se ale o žádnou truhlu, ale o místnost, jejíž strop je plný nádherných nástěnných maleb z roku 1590. Právě ty vyprávějí Tobiášovu legendu. Zpřístupněn bude také železniční depozitář. Ten bude jako jediný v Chomutově zpoplatněn.



V sobotu si můžete užít dokonce hudební procházku po kadaňských pamětihodnostech. Ve 14:00 se začíná v Růžencové kapli, pokračuje se přes Kostel Stětí sv. Jana přes Nádvoří kadaňského hradu až po Mikulovickou bránu.



Jirkov se otevře turistům v neděli. Od 10:00 do 17:00 hodin mohou zájemci již tradičně vystoupat na Městskou věž, podívat se do kostela sv. Jiljí, prohlédnout si jirkovské podzemí, zavítat do Galerie Jirkov. Otevřen bude i Zámek červený hrádek a místní informační centrum.





Kam v Chomutově?

Sobota 10. září, 9:00 – 17:00 hodin

Jezuitský areál

•Expozice Oblastního muzea

•Hvězdářská věž Oblastního muzea

(9.00– 16:00)

•Kostel sv. Ignáce

•Městská galerie Špejchar

•Galerie Lurago

Budova radnice

•Expozice Oblastního muzea

•Klenotnice– Tobiášova Legenda

•Kancelář primátora

•Art Galerie Radnice

Kostel sv. Kateřiny

Městská věž

Městské informační centrum

Chrám sv. Ducha (11:00– 17:00)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (11:00– 17:00)

Kostel sv. Barbory (13:00– 15:00)



Co nabízí Kadaň?

Sobota a neděle 10. a 11. září, 10:00 – 16:00

Radniční věž

Galerie Karla Havlíčka

Galerie Josefa Lieslera

Kostel povýšení sv. Kříže

Růžencová kaple

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Muzeum ve Františkánském klášteře

Mikulovická brána

Městská knihovna Kadaň (So – 9.00 – 16:00, Ne – zavřeno)