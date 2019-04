Majálesové oslavy nejsou dominantou jen univerzitních měst a studentských kolejí. Své místo mezi největšími kulturními událostmi sezony hledá nový festival Květenles. Diváky láká na zvučná jména hudební branže, do povědomí chce ale dostat hlavně regionální umělce.

Majálesové oslavy zatím v okresním městě ve větším měřítku chybí, což motivovalo trojici mladých lidí, Filipa Šlampu, Alexandra Vostrého a Simonu Šlapákovou, k uspořádání prvního ročníku. „Jsme větší město než Kadaň nebo Žatec, ale velká akce typu Dočesná nebo Vysmáté léto nám tady chybí. Květenles by měl místo zaplnit,“ myslí si Šlampa. Inspiraci hledala trojice především ve festivalu Colours of Ostrava a snažila se poskládat alternativní výběr.

Návštěvníci se tak mohou těšit 4. května na desítku interpretů v čele s kapelami Support Lesbiens, Mandrage nebo držitele ceny Anděl The Atavists, kteří zahrají na dvou pódiích. „Festival se koná na dvou stageích, první z nich v prostoru bývalého fotbalového stadionu patří kapelám a zpěvákům zvučných jmen, druhá na louce u bývalých městských lázní pak lokálním interpretům,“ vyjmenovává Vostrý.

Organizátoři měli velké štěstí. Hlavním tahounem programu měla být zpěvačka Olga Lounová, která nakonec účast odřekla. Náhrada ale zvedne ze židlí pravděpodobně ještě více posluchačů. Do Chomutova přijede Tomáš Klus. Na účast podle Šlampy kývl velmi rád a bez dlouhých průtahů. „Tři týdny před akcí má rozplánovaný skoro každý den na hodiny. Nicméně díky jeho ochotě a ochotě týmu lidí kolem něj jsme se domluvili, byla to naprosto bezproblémová komunikace a milé jednání,“ popisuje Šlampa.

Pobavit a představit umělce

Záměrem organizátorů bylo nejen pobavit Chomutov, ale vytvořit pro místní umělce jakýsi výtah do povědomí posluchačů a možná i do povědomí slavnějších hudebníků. „Máme vynikající zpěváky, kteří by bohužel samotní asi nikdy nepřilákali tolik lidí. My na ně chceme poukázat,“ vysvětluje Šlampa. „Matěj Koudelka složil hudbu a napsal slova k hymně festivalu Růže, která je výborná. Třeba se mu podaří navázat právě spolupráci s Tomášem Klusem,“ dodává pořadatel.

Kromě Matěje Koudelky zahraje z místních i stále známější Adéla Radimcová nebo When Goodbye Means End. Součástí Květenlesu ale budou i tradiční májové veselice, třeba volba královny a krále. Nebo průvod alegorických vozů.

Nová akce, která je částečně hrazená i z rozpočtu města Chomutova, ovlivní i další kulturní událost, festival Otevřeno. Na jeho konání město přispívalo v posledních letech tři sta tisíc korun. Letos ale zastupitelé rozhodli, že částku rozdělí napůl mezi obě akce. „Podpora města je v produkci malé stage v městském parku, kde mají dostat prostor místní hudebníci,“ říká náměstek primátora David Dinda (Nový Sever).

Tak vypadal festival Otevřeno loni:

Podle Věry Fryčové, ředitelky Kultury a sport Chomutov, jež festival zastřešuje, se méně peněz nepromítne nijak do objemu programu. Návštěvníci ale budou muset poprvé sáhnout do peněženek. „Poradíme si. Koncerty nebudou zdarma před divadlem, ale přesuneme se do areálu letního kina, kde budeme vybírat vstupné,“ vysvětluje Fryčová.