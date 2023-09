Hudebníci Pekař, Pokáč i litoměřický rodák Vojtaano už ve čtvrtek 15. září pobaví akci Bezručák, prý „nás stoprocentně chytne“ v klubu Hřebíkárna.

Prvý od 19.30 zahraje talentovaný písničkář s kapelou Pekař, od 21.00 pobaví pán v papučích Pokáč i finální set od 22.30 bude v režii stand up vtipálka Vojtaana. Vstupné je 690 korun, nelze tu ale platit kartou.

Pekaři od jara "patří" i sever Čech, kdy nadchl v Rumburku Čarodějnice či duchcovské Casanovské slavnosti, teď pobaví i Chomutov.

Zpěvák, písničkář, textař i Zlatý slavík Pekař má další klip k singlu z nového alba La utopica Bohemica. Pekař si pro nový klip vybral ze svého 4. studiového alba písničku Dokonalej. „Když jsem skládal tu píseň, myslel na své kamarády i jak se nám změnil život za pár let. Někdy okolo jedné ráno a druhé láhve vína mě napadlo, že to, co každá žena hledá, je dokonalý muž. Tak se ho z něj snaží vytvořit,“ ví Pekař.

Do hlavní role byl vybrán muž, který už má před kamerou zkušenosti. „S Karlem Kašákem, který se na tu roli víc než hodil, jsme se potkali loni na festivalech Přehrady. Už dlouho plánujeme adventní koncert a obdarování dárky děti z dětských domovů. Karel má jako osoba silný příběh a budu rád, když nám pomůže co herec v klipu i člověk, který nás v adventním počínání nasměruje správným směrem.“

„V klipu jsou i dámy, hlavní mrchu (manželku) hraje Monika Kolková. A Kašák není jediný Karel videa. Podle filmu Účastníci zájezdu máme dva Karly. Druhý je syn našeho basáka Romana Pospíšila. Když se řeklo akce, začal hned brečet jako profík. Má hereckou kariéru před sebou,“ usmívá se Pekař, vlastním jménem Petr Toms.

Klip vznikl v nádherném domě v Jesenice u Prahy díky Lucii Pilařové a jejímu portálu PragueApartments4U, ta objekt půjčila. Točil Honza Frýba (FW Films) s týmem. „Pro mě milá, cenná zkušenost. Rád bych s nimi točil i dál. Poradí si, z každé situace vytěží to nej,“ ví Pekař. Klip není zaměřen proti ženám; nemá vynášet do nebes muže, co doma občas pomůžou. Píseň je dle Pekaře obraz společnosti, kde se přetočí životní role a někdy to končí jako v novém klipu.

FOTO: V Chomutově jako na Moravě. Na festivalu se ochutnávala vína

Song Dokonalej je z alba La utopica Bohemica, kde jsou i singly Ikaros a Ty ano. Pekař k CD říká: „Snažili jsme se ho naplnit vším, co za nás má mít. Od emocí přes důležité věci našich životů po vtipnější chvíle. Každá píseň je originální, všechny spolu svým způsobem souvisí. Muzikanti potvrdí, že dostat myšlenky z hlavy na papír a udělat z toho finální CD je dlouhá, náročná práce. Jsme rádi, že jsme mohli dělat s Martinem Hollandrem, CD točil, dodával nám energii. Když už jí moc nebylo, udělal z myšlenek na papíru skvělou muziku. Doufáme, že se každý posluchač najde alespoň v jedné písni; to proto to děláme.“

