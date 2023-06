Česká hudební scéna nemá více tak silných osobností, jakou byl Luboš Andršt. Fenomenální kytarista, ale i skladatel, aranžér, kapelník či férový parťák by 26. července 2023 oslavil již 75. narozeniny.

Luboš Andršt | Foto: Alan Pajer

Luboš Andršt se během své více než padesátileté hudební dráhy porůznu spolupodílel na téměř sedmi desítkách alb. Zmiňme jen namátkou kapelu Energit, Kratochvílův Jazz Q, Blues Band, Framus Five, party Michala Prokopa, Petera Lipu, Martu Kubišovou či Jana Holečka a je už nadmíru jasné, jakou šíři záběru i vliv v rámci naší blues-rock-jazzové scény sám Andršt měl.

Jeho odkaz i génia nyní nahlíží a mapuje aktuální dvojalbová kompilace Timeline 1971–2017!

„Pokud jsem to správně spočítal, tak se Luboš Andršt v různé míře podílel na asi sedmdesátce alb. To je obrovská suma muziky, dostatečně nepostižitelná žádnou jinou kompilací. Zkusil jsem to, logicky poněkud subjektivně, s příklonem k méně jazzové, více elektrické a zpěvákům znamenitou podporu poskytující podobě Lubošova odkazu,“ vysvětluje v bookletu Karel Deniš, producent Supraphonu i editor kompilace.

Timeline 1971–2017 má na své stopáži něco málo přes dvě hodiny, do níž se vměstnalo hned 26 skladeb. Prochází snad skoro všemi stylovými i žánrovými zákrutami muzikanta. A jak píše Deniš, Andršt se tu představuje coby skvostný instrumentalista, výborný skladatel, nápaditý upravovatel, citlivý doprovázeč, muzikou skrz naskrz prosycený člověk.

V chronologii hudby beze slov nemůže chybět jeho podíl na ohlasu tehdy ještě dost rockového Jazz Q Martina Kratochvíla, ale především již Andrštova fusion Energitu v hned několika fázích jeho vývoje. Najdete tu ale samozřejmě také další Andrštovy kytarové parády, a to včetně ukázek z jeho skvostného sólo alba Capricornus (1980).

Mezi pěveckými parťáky pak je zcela neopominutelný zpěvák Michal Prokop, s jehož kapelou Framus Five pořídil Andršt první nahrávky a s nímž se pravidelně setkával až do své smutně předčasné smrti v závěru roku 2021. Velký kus muziky se odehrál také pod hlavičkou Blues Bandu s báječným Peterem Lipou, vzácnou příležitostí byla pak i pomoc s porevolučním návratem Marty Kubišové, inspirací pak u nás dočasně usazení američtí vokalisté a radostí návrat k „energitovským“ kořenům spolu s Janem Holečkem.

Autor biografického knižního rozhovoru s Lubošem Andrštem Ještě hraju vestoje (Galén 2020) a hudební publicista Ondřej Bezr pak více než výmluvně v bookletu kompilace píše: „On Luboš Andršt byl podle mého názoru jednou ze zcela výjimečných tvůrčích osobností hudební scény nejen jako kytarista, protože omezit jeho muzikantskou osobnost na pouhé instrumentální mistrovství by bylo dost hrubé nedopatření. Myslím, že toto výběrové dvojalbum jasně dokresluje, co mám na mysli. Když v dubnu 1998 dostal Luboš Andršt historickou možnost zahrát si báječně naživo se svým celoživotním idolem B. B. Kingem, 'bluesový král' v následném televizním rozhovoru prohlásil směrem k našim českým divákům na adresu svého excelentního luxusního hosta: 'Poslouchejte ho, protože on umí hrát.' To jsou slova, která by klidně mohla posloužit jako podtitul kompletu Timeline 1971–2017.“

Závěrem pak ještě dodejme, že ony 75. narozeniny Luboše Andršta připomene také speciální koncert Luboš Andršt 75, který bude 14. září hostit pražský Lucerna Music Bar. Andrštovi zde vzdají hold a pokřtí jeho dvojalbum Timeline 1971–2017 mimo jiné Peter Lipa či Michal Prokop & Framus Five.

Tracklist svěžího a pestrého výročního 2CD:



CD1

Perceptua / Klobásové hody / Ráno (Part II.) / Paprsek ranního slunce / Stratus / Mobilis in mobili / Šlépěj / Vzpomínky / Cesta domů / Létej pomalu / Imprints / Time ́s Arrow / Crazy Rock / Flying



CD2

Noc je můj den / Blues o zvonení / Nobody Knows You When You ́re Down and Out / Seriál / Banální příběh o domě / Já jen dýchám / I ́ve Got My Mojo Working / Hotel u přístavu / Watch Yourself / Zítra to roztočíme / Loneliness / Blues o neistom návrate