Pražský světoběžník Martin Loew sever Čech bavívá vždy zkraje roku i na podzim. Nyní přiváží dia-show o exotickém ostrově lemurů, chameleonů i věkovitých baobabů, omývaném oceánem kousek od Afriky.

Ale když jsem prvně viděl foto „vysmáté" slečny, něco mi na ní nehrálo. Tak jsem se zeptal:

Snímek z plakátu vaší diashow Madagaskar vypadá jako fotomontáž. Je či není to tak

Fotka s malgašskou princeznou Zubejdou a baobaby při západu slunce je montáží či přesněji koláží. Přiznávám se. Je to obrázek, který jsem vyrobil pro plakát k celému turné, spojil jsem do něj dva nejsilnější dojmy z celé cesty: západ slunce za tisíciletými baobaby a smějící se obyvatele.

Váže se k nim příběh či zážitek?

Příběh se váže k oběma částem obrázku. Malgašská dívka s neodolatelným úsměvem se s námi dala do řeči na jedné tůře horami centrálního Madagaskaru. Přes jazykovou bariéru nás vzájemná komunikace bavila a slečna se pořád něčemu zubila to se jinak říct nedá, ne? Ale když jsem si ji chtěl aspoň jednou vyfotit se zavřenými ústy ve vážnější poloze, byl to problém. Prostě se pořád musela smát!

Dělal jste už fotomontáže a pak je nikdo nepoznal? Třeba na zkoušku, či jako sázku?

Nějaké fotomontáže jsem jistě už dělal, ale mám pocit, že to nebylo nikdy do diashow. Je pravda, že na plakát dělávám jakousi koláž motivů téměř vždy, ale plakát je plakát a fotka je fotka. Snímky promítané při diashow nikdy nijak nemanipuluji. Cestopis, čili reportáž z cesty by přece neměla být manipulovaná.

Tři animované hity

Madagaskaru je věnovaná série tří ztřeštěných kreslených filmů, hitů. Mohou pomoci této oblasti, či jí spíše uškodit?

Myslím, že jednoznačně prospět. Už tím, že se díky filmu lidé začnou o Madagaskar zajímat. A jakmile je někde zájem, je to mnohem lepší než ignorance a neznalost.

Je něco, co se striktně na Madagaskaru nesmí? Předpokládám, že odvážet odsud zvířata, že? A co ještě?

Určitě se obecně nesmí ničit místní unikátní a křehké přírodní bohatství. Už proto, že to zakazují zákony, ale i proto, že veškeré škody na přírodě Madagaskaru jsou neskutečnou a nenávratnou ztrátou přírodního bohatství, které jinde na světě nenajdeme.

Co se tam naopak musí, aby člověk nebyl nezdvořilý či nevyvolal nežádoucí reakce?

Člověk tam musí být především trpělivý. Malgašská národní nátura se odráží i v jejich velmi používaném hesle „moramora", tedy „pomalu, v pohodě, nespěchat".

Žijí si tedy v pohodě, v klídku, bez stresů, že?

Stres je něco, co si ostrované odpírají. Jen jednou jsme (a to velmi slušně) požádali řidiče, zda by nemohl jet o něco rychleji, že po prázdné asfaltové silnici nemusí jet necelých 60 km/h, že by nás potěšilo, kdybychom dojeli ještě za světla. Jeho reakce byla natolik příkrá, že nás málem vysadil. A tak jsme se uklidnili a pokračovali „moramora". Spěchat se na Madagaskaru fakt nemůže.

To ten Marco Polo

Zajímalo vás, jak přišel ostrov ke svému jménu?

Pokud jsem to správně pochopil, to pojmenování pochází od Marca Pola. Na ostrově nebyl, ale slyšel o něm při svých cestách. Jenže si název asi spletl se jménem města Mogadišu v Somálsku. Zkomolením vznikl Madagaskar.

Lze o ostrově mluvit jako o „ráji na zemi"? Nebo spíš býval?

Rájem na Zemi Madagaskar spíš býval, než na něj připluli lidé. Naštěstí se na ostrově člověk usídlil až ve 2. století po Kristu. I když od té doby zdejší přírodu vytrvale plundruje, většinu ostrova už odlesnil a zničil, největší zvířata vyhubil, přece jen se tu zachovalo část přírodního bohatství aspoň v národních parcích.

Poradíte nejsnazší cestu z Česka na Madagaskar?

Tak to je poměrně přímočaré. Letecky do Paříže a pak rovnou na Madagaskar.

Můžete jmenovat pět důvodů, proč tam jet, a pět dalších, proč si to rozmyslet, vzdát to?

1/ Příroda v národních parcích a rezervacích je fakt unikátní, nikde jinde na světě nic podobného neuvidíte. Toto je důvod, který by vydal za všech pět dalších!

2/ Místní lidé jsou velmi přátelští a vesměs poctiví.

3/ Až uvidíte živobytí chudých Malgašů, pochopíte, jak výborně se doma máme.

4/ Můžete si tu koupit levně tu nejkvalitnější vanilku.

5/ Na mnoha místech pobřeží jsou skvělé pláže a korálové útesy, nabízející super šnorchlování.

Proč tam raději nejezdit a poznat Madagaskar při diashow?

1/ Na Madagaskaru zabijete obrovské množství času pomalými a nepohodlnými přesuny zničenou krajinou mezi národními parky.

2/ Malgašská strava je jednotvárná. Brzy vám rýže a tuhé hovězí poleze i očima.

3/ Doma nechytíte malárii ani jiné tropické nemoci či parazity.

4/ Pokud neumíte malgašsky či aspoň francouzsky, budete se tam těžko protloukat.

5/ Služby pro turisty jsou na Madagaskaru docela drahé.

Je něco, na co návštěvník Madagaskaru snadno získá návyk? A jak jste to měl vy?

Po nějakém týdnu si člověk zvykne na zdejší pomalé tempo života „moramora", zapadne do jakési letargie a je těžké se opět aktivizovat na evropskou rychlost světa.

Mají tam krásný holky? Nebo je „na to" lepší Havaj, či Indie?

Holky mají krásné všude na světě. Ale co si budeme povídat, ví to stejně každý: „Češky jsou nejkrásnější!"

A co by „stačilo" na Madagaskaru vyfotit jen „černobíle"?

Určitě by byly krásné černobílé portréty právě místních lidí. Ale jak víte, je to věc vkusu. Jinak Madagaskar je natolik barevný, že jsem rád, že mu jeho barvy mohu ponechat i na fotkách.