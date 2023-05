„Letos jsme se zaměřili hlavně na mladší generaci, protože má víc chuti takřka kdykoli vyrazit ven a bavit se,“ uvedl jednatel pořádající společnosti Sasme Luboš Šamonil. „Pro starší máme Richarda Krajča s Nikolaosem Grigoriasem a také Queenie, což je headliner celého Vysmátého léta – který precizně ztvárňuje písně legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, a známý je po celém světě,“ vyzdvihl. Na rockfestu vystoupí také Olga Lounová nebo Aleš Háma a spol.

Tak bavilo Vysmáté léto v Kadani loni:

"Lupeny" zakoupené na místě budou stát 890 korun. O dvě stovky levněi je lze koupit v předprodeji do konce května a od června za 790 korun.

Ještě před rockfestem festivalovou sezónu otevře multižánrový festival Otevřeno v Chomutově a pARTy ve Františkánu, pořádaný v zahradách františkánského kláštera v Kadani, který uvádí herec Tomáš Hanák. Vystoupí tam například kapely Gaia Mesiah, J.A.R, Sto zvířat, Mňága a žďorp a další. Součástí budou tvůrčí dílny s bubenickým worshopem a přednáška Tomík na cestách aneb Afrika s tuktukem.

Párty ve Františkánu v roce 2020:

Premiéru bude mít Pivní festival na zámku Červený Hrádek, který se uskuteční v půlce června pod taktovkou organizátora Severočeských farmářských trhů.

„Na zámku už se uskutečnily vinařské akce, my bychom ale rádi oslovili zase jinou skupinu, která tolik víno nepije, zato má ráda pivo. Máme na to super odezvu, hodně lidí se na to těší, soudě podle sociálních sítí,“ zmínil ředitel projektu Adam Weber. „Pozvali jsme kolem deseti malých řemeslných pivovarů, k tomu bude samozřejmě jídlo a muzika. Bude to takové zábavní odpoledne,” doplnil.

Již tradičně se uskuteční také Pivní festival v Kadani.

Tak se lidé bavili s pivem v Kadani loni:

Menší hudební festiválky se odehrají také na vesnicích, například v Droužkovicích nebo ve Vysoké Peci. Festival vážné hudby si začátkem července užijí návštěvníci Kláštereckých hudebních pramenů, kterými provádí houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

V srpnu bude Chomutov patřit na tři dny také akci Moody Moon Noise, což je butikový festival s koncerty, přednáškami a projekcí, zaměřený na současnou domácí a slovenskou scénu s důrazem na premiéry nových projektů. Má putovní charakter.

„Jsme si vědomi, že na publikum festivalu klademe poměrně velké nároky, přesto mám za to, že si během tří let konání tato akce vybudovala poměrně stabilní okruh fanoušků, které neodradí ani další řekněme vyloučená lokalita,“ uvedl šéfredaktor pořádajícího magazínu Full Moon Michal Pařízek. „Přesun do Chomutova nemůžeme vnímat jinak než jako další výzvu, zdejší centrum a přilehlé okolí navíc nabízí hned několik specifických lokací a prostor, kterým postavíme program přímo na klíč,“ dodal. Jedná se o spolupráci se členy spolku Kuprospěchu, kteří mají s pořádáním akcí v Chomutově dlouholeté zkušenosti.

Chystá se také Family Food Festival, tak vypadal loni:

Příznivci dobrého jídla se mohou těšit také na opakování Family Food Festivalu v areálu Kamencového jezera, který láká na dobroty z celého světa. Konat se bude začátkem září a přinese další chutě. Například grilované ryby a nabídku malých pivovarů. Na něj naváže o den později také Festival sportu.

Výběr festivalů na Chomutovsku:



2.-18. června: Otevřeno, multižánrový festival Chomutov

3. června: pARTy ve Františkánu, Kadaň

9. června: Hřebejkárna, punk - rock festival na Hřebíkárně, Chomutov

10. června: Kadaňské pivní slavnosti

16. června: Oživujeme Kovářskou, hudba, landart, divadlo

16. června: Pivní festival, zámek Červený Hrádek

17. června: Pivní slavnosti ve Vejprtech

24. června: Fesťáček u vody v Droužkovicích



3.-9. července: Klášterecké hudební prameny

22. července: Hudba Kadaně

24. července Pecká Motopecka ve Vysoké Peci

28.-29. července: Country festival Pecka ve Vysoké Peci



4.-6. srpna: Landart Festival Königsmühle

24.-26. srpna Moody Moon Noise Chomutov

27. srpna: Country fest v atriu Chomutovské knihovny



2. září: Family Food Festival na Kamencovém jezeře

3. září: Festival sportu na Kamencovém jezeře

9. září: Festival vína v Chomutově

9. září: Indian Summer Open Air, hudební festival v chomutovském atriu

9. září: Festival jógy v chomutovském parku

15. září: Bezručák, hudební festival na Hřebíkárně v Chomutově