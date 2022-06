Singl provází i videoklip, který se odehrává v duchu rčení „carpe diem“ a v němž se v rolích kamarádek objevují herečka Sara Sandeva a neherečka Míša Randlová. Proč jste vlastně jako první ochutnávku z očekávané novinky vybrala právě skladbu live. laugh. cry?

Mám zato, že hezky plyne, taky jí byla nejvíc nakloněna rádia. Nechci tím říct, že by další písně z připravovaného alba nebyla pro rádia vhodná, to určitě ne, ale přece jen v nich ukazuju své jiné já. Jsem zvědavá, jak na tuto změnu posluchači zareagují. Jednoduše spočívá v tom, že jsem se rozhodla vrhnout do rockového žánru, kolem kterého jsem dlouho našlapovala a v několika písničkách jsem se jej už dotkla. I mnozí z fanoušků mi tento nápad podsouvali. A tak jsem jej tentokrát už opravdu realizovala. Pořád jsem to ale já. Všechny písně se mi strašně dobře skládaly, zpívaly a nahrávaly. Šlo to samo, naprosto přirozeně.

Podepsaly se na vašem tvoření i okolnosti, které zažíváme? Pociťujete to nějak?

Rozhodně. S každou deskou je to trošku jiné. Tvorbu na debutovém albu Hearts bych charakterizovala jako strašně střeženou, bylo to moje miminko, prostě jsem řekla – takto tu desku vypouštím ven a názory na ni přijímám až potom. Nějakým způsobem to vyšlo, jsem za to samozřejmě ráda, Hearts je moje srdcovka. Druhé album Weird & Wonderful šlo samozřejmě taky ze mě, ale dávala jsem jej dohromady strašně dlouho – na rozdíl od připravovaného třetího, které naopak vzniklo poměrně rychle. Na začátku jsem netušila, zda se vydám cestou vypouštění singlů, nebo z nich vznikne deska. Vydavatelství Universal Music se přiklánělo k první variantě, já jsem si ale prosadila tu druhou, protože jsem si chtěla dát na svou nejnovější kreativní výpověď razítko, jakousi pečeť. Tak jsem to cítila. Na tomto třetím albu jsem si dovolila popustit uzdu kontroly nad věcmi a trošku se poddat kouzlu momentu.

Jak se to projevilo v praxi?

Tak, že jsem odjela tvořit s novými lidmi do Berlína a nic jsem od toho neočekávala. Řekla jsem si, že si to prostě jdu vyzkoušet - když to nevyjde, nic se nestane, a když ano, bude to fantastické. V tomto rozpoložení vznikla první, druhá, třetí, čtvrtá písnička a najednou jich bylo dvanáct. V tu chvíli mi bylo jasné, že z nich bude album. Potvrdilo se, že právě ve chvílích, kdy se člověk oprostí od kolikrát až přehnaných očekávání, rodí se ty nejlepší věci.

Měl ten váš pracovní výlet do Berlína jasné kontury, nebo jste tam jela „na blind“?

Hlavu a patu to samozřejmě mělo. Vydavatelství, které mě zastupuje, už zkušenost s tamním producentem měla, takže jsem si řekla, že by to pro mě mohla být další zajímavá spolupráce. Se zahraničními tvůrci jsem jich absolvovala už několik – ať už v Anglii s Danem Lancasterem, producentem písně Overdosed, nebo v Americe s Mikem Shinodou při songu Lithium. V Berlíně jsem mimochodem tvořila s holandským týmem, takže jsme se setkali na půl cesty.

Léto je před námi, jaké bude z pohledu vašich vystoupení?

Hráli jsme loni i předloni, ale pod hávem velice zvláštní atmosféry. Tentokrát snad po dlouhé době zažijeme léto se vším všudy, kdy se budeme moci uvolnit a užít si koncerty domácích i zahraničních umělců, se kterými se v poslední době doslova roztrhl pytel. Ze všeho nejvíc se chci ale soustředit na přípravu svého koncertu v O2 Universu, který byl kvůli covidu už byl dvakrát překládaný a konečně se odehraje 24. listopadu. Původně se měl vztahovat k desce Weird & Wonderful, ale protože už jsem dnes tématicky jinde, chci jej navázat na připravované album. Hlavně se těším, že se zase s fanoušky sejdeme. Do té doby mě budou moci vidět i na několika festivalech.