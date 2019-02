Ústecký kraj - Galerie moderního umění v Roudnici má ve čtvrtek 9. dubna od 17.00 vernisáž výstavy „V. K. N." (Z cyklu Osobnosti). Přístupna bude až do 15. června. Za pozornost stojí web armaturka-usti.cz.

Cípokřídlec sosákovitý, V. K. Novák, 1988. | Foto: Jiří Jiroutek

Expozici otevřou autor výstavy Jan Červinka a přední znalec díla Vratislava Karla Nováka (1942 - 2014) Jan Kříž. „V hudebním programu vystoupí Novákův žák a umělec Michal Cimala," slibuje roudnická galerie GMU. A hovoří o nejvýznamnějším výstavním projektu roku 2014.

Zajímavý na výstavě V.K.N. je i fakt, že se na ní nedávno zesnulý autor ještě sám podílel.

„Sám navrhl koncepci celé výstavy, jejího zahájení se, bohužel, již nedočkal," uvedl kurátor Miroslav Divina.

Vratislav Karel Novák je znám především jako tvůrce slavného Metronomu, který se od roku 1991 tyčí v Praze na Letné na místě bývalého Stalinova pomníku. „Zároveň je autorem mnoha dalších realizací ve veřejném prostoru, například kinetické plastiky Kyvadlo na budově České národní banky v Ústí nad Labem (1996), kovového monumentu Nakloněné kruhy v Brně, dříve před Janáčkovým divadlem, nyní u kampusu Masarykovy univerzity (2009), nebo také 25 metrů vysoké Krystalové věže trojúhelné rozhledny nad řekou Ohio v Cincinnati (2006)," pokračuje Miroslav Divina.

Novák působil jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a později na Fakultě umění a designu v Plzni. Vedle monumentálních plastik se věnoval tvorbě šperků a drobných pohyblivých objektů.

„Pro jeho dílo, které bychom mohli zahrnout pod pojem kinetický konstruktivismus, je typická technická promyšlenost a rafinovaná hravost. Veškeré objekty skýtají pohybovou variabilitu, ale také několik vrstev hlubších významů, které v nich můžeme odhalovat," uvádí Lucie Kabrlová z roudnické galerie.

Roudnická výstava představí i některá starší díla Vratislava Karla Nováka, ta pro výstavu Ideas into Objects Reinterpreting the Notebooks of Leonardo da Vinci v Cincinnati, kresby nesčetných technických nápadů, mobilní objekty apod.

V hlavním výstavním prostoru GMU bude několik monumentálních pohyblivých plastik z nedávných let, mezi nimiž i jeho poslední dílo Velké motovidlo. „Cílem výstavy není jen ukázat statická díla, ale zapojit návštěvníka do jejich dynamické proměny, do ovládání kinetických prvků a přispět k interakci mezi pozorovatelem, objektem, světlem a prostorem," dodává za GMU v Roudnici kurátor Miroslav Divina.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj a Rada galerií ČR. Více: www.galerieroudnice.cz

