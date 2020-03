KVIZ Jirkov pozastavil konání všech akcí minimálně do konce května. Zrušit se muselo zahájení kulturní sezóny na Červeném Hrádku i květnový Myslivecký den spojený s Podkrušnohorskou výstavou psů loveckých plemen. „Moc nás to mrzí. Organizace byla v plném proudu, přijímali jsme přihlášky,“ řekla ředitelka výstavy Michaela Chudá. „Opatření samozřejmě respektujeme a chápeme. Jen už pro nás není možné vzhledem ke zkouškové sezoně a dalším akcím okresního mysliveckého spolku akci přesunout,“ vysvětlila. Letos se měl konat 10. ročník Mysliveckého dne.

Chomutov už na začátku března zrušil všechny městské akce do 18. dubna. Padl tak Mezinárodní den památek a sídel, Den země v zooparku nebo probouzení medvědů.

V reálném ohrožení, pokud vláda nepovolí stavidla, zůstávají ale i desátý ročník závodů dračích lodí, sraz historických automobilů a multižánrový festival Květenles. Všechny akce měly proběhnout do poloviny května.

Klášterec nad Ohří přišel o zámecké Velikonoce. Ohrožené je i zahájení kulturní sezony 8. května.

V Kadani jednají pořadatelé festivalu Vysmáté léto s interprety i městem o přeložení akce. Konkrétní náhradní datum už má multižánrový festival Párty ve Františkánu. „Z 23. května by se měl přesunout na 15. srpna,“ potvrdil starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Menší městské akce se zrušily zatím do konce dubna, Kadaň ale počítá s tím, že se opatření protáhnou. „Myslíme si, že půjde o akce do konce července. Jistota není dnes v ničem, ale je i předpoklad, že velké venkovní akce se nebudou v letošním roce konat vůbec,“ doplnila ředitelka kadaňské kultury Marcela Trejbal Vlčková. „Pokud to půjde a bude to povolené, jsme schopni tak tři akce přesunout na podzim. Náhradní termíny hledáme, ale spíše se budou akce překlápět do roku 2021,“ sdělila Trejbal Vlčková. Kadaň se podle starosty Kulhánka připravuje i na možnost, že se zruší Císařský den.

Rušení akcí lidé želí. „To mi vadí na všech opatření nejvíc. Obchody oželím, roušky zvládám, ale akcí je mi líto. Jsou to takové milníky roku, na které se člověk těší,“ přiznal zklamání Chomutovan Luboš Jelínek.

Ačkoli by se mohlo zdát, že města ušetří často statisícové částky, které na akce ze svého rozpočtu dávají, pravda je jiná. Města přichází o zisky ze vstupného i doplňkového prodeje, který probíhá jak v informačních centrech, tak v muzeích nebo kostelích.