1) Co u vás v roce 2013 v kulturní sféře vyvolalo euforii, velkou radost, nadšení?

2) Řekl/a jste si při něčem „Tak takhle tedy ne!", nebo dokonce „Je to marný boj?"

3) Co si od roku 2014 slibujete?

Jaroslav Balvín, Litoměřice

Zděšení! „Tolik silných slov i facek v české poezii"

1) Překvapuje mě obrovský zájem o českou kulturu a literaturu v Polsku. Věděl jsem o něm z doslechu a díky nedávnému výletu na Vratislavské trhy dobrých knih jsem se přesvědčil na vlastní oči.

V průběhu roku jsem viděl pár výtečných filmů, např. Spring Breakers režiséra kultovních Kids Harmony Korina, po letech jsem docenil i filmografii Ireny Pavláskové.

Ve znamení návratů byl i rychlý čtenářský exkurz literárně sociologizujícím dílem Zdeňka Zapletala včetně legendárních Půlnočních běžců. Zajímavé dozvědět se, jak a čím žila generace mých rodičů v osmdesátých letech.Z knih mě nezklamala Rudišova novinka Národní třída, překvapila mě vysoká kvalita knih kosmopolitního spisovatele Steva Sem-Sandberga a soukromým objevem roku je pro mě vítěz letošního ročníku literární soutěže Máchovou stopou Patrik Battya z Děčína.

Z hudebních zážitků bych jmenoval nové albumVladimira 518 Idiot, Everest Houpacích koní,Happiness of Post Modern AgeodMonkey Business,Milostný slabiky Moniky Načevy a Justina Lavashe, kteří zhudebnili básně Sylvy Fischerové,Dawntempo Xaviera Baumaxy. Objevem je pro mě projektPost-hudba.

2) S otevřenou pusou občas sleduji dění na současné české básnické scéně. Tolik silných slov a dokonce facek přitom v tak okrajové sféře současného umění se nevidí jen tak někde.

Nechápu motivaci vzniku některých divadelních her na motivy klasiky na jedné straně a filmů na straně druhé. Při sledování Války s mloky, ale i Kurzu negativního myšlení ve Švanďáku nebo Údolí včel v Komedii jsem se nudou málem rozpadl na prach. Když se má něco znovu adaptovat a vynakládat k tomu takové úsilí a tolik peněz, ať se to proboha dělá invenčně! Příklady by byly, např. Gottland nebo Crash u potoka podle Kříže u potoka Karoliny Světlé v již zmíněném smíchovském divadle.

3) Co se týče mé prozaické tvorby, s níž jsem začal asi před čtyřmi lety, nakladatel řekl, že to chce změnu kurzu. Přišel jsem za ním s dosud literárně nezpracovaným tématem československých, vlastně mezinárodních dějin, a jeho to velmi zaujalo. Nemůžu být konkrétní, ale zatímco doposud jsem se věnoval hédonismu, teď to vypadá na několik let zkoumání askeze.

Jaroslav Balvín, prozaik, šéfredaktor internetového Portálu české literatury, spolupracovník Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích

Věra Bartošková, Duchcov

„Demeterová v Duchcově, to byla krása a dojetí"

1) Jedinečný koncertperuánského virtuóza na andské flétny Vlado Ulricha Espinozyv evangelickém kostele v Duchcově. Patří v současnosti k nejlepším hráčům na quenu na světě. Na klavír ho doprovázel všestranně nadaný hudebník a skladatel z České LípyPetr Smetáček, přezdívanýEl Pulpo. Spolu uvedli i Smetáčkovu novou třívětou skladbu s tím, že pokud bude mít v Duchcově úspěch, zkomponuje i větu čtvrtou. Neutuchající potlesk posluchačů „vestoje" byl jistě notným podnětem, aby skladbu dokončil. Oba muzikanty skvěle doprovázelo dívčíMelody Quartetto. Byl to také „Svátek sborového zpěvu" k 10. výročíDuchcovského pěveckého sborupod vedením Jany Boháčové. Jubilantům přijeli popřát i hosté. Spontánní ovace sklidil elán i vtippěveckého sboru Canzonettaz teplického gymnázia a hned na to další jubilant,Pěvecké sdružení severočeských učitelů, slaví letos 90 let od svého vzniku.

K mým špičkovým hudebním prožitkům patřil v duchcovském zámku koncert„Hudba a duše"s naší přední houslistkouGabrielou Demeterovouke 100. výročí houslového virtuóza Ivana Kawaciuka. Krása a dojetí! Byl sice věnovaný životu a dílu Ludwiga van Beethovena, ale symbolicky propojil genialitu i pohnuté osudy obou hudebníků.Na klavír hrál Luděk Šabataa slovem provázelherec Marian Roden.

A opět mě nezklamalo ústecké Činoherní studio. Trouflo si zdramatizovat prvotinu Josefa Jedličky, autentické zápisky z Litvínova 50. let„Kde život náš je v půli se svou poutí (historky z mlhy)". Vícevrstevná inscenace je nejen kritickou reflexí a účtováním s minulostí, ale také se současností. Jedličkův text v „činoheráckém" provedení je velkou výzvou.

2) Nechce se mi věřit, že to Severočeši vzdají a budou prolomeny ekologické limity. Život a zdraví by zahodili jak kus hadru a kraj by zůstal dál pouhou kolonií. Dál by se potácel na hraně civilizace, na nejspodnějším žebříčku s negativními dopady a zničujícím pocitem domova. Marným bojem pak nebyl protest proti zmanipulované a nezákonně postavené dálnici D8. Zůstává výstrahou! Viníkům a zbohatlíkům okolo této stavby dal za vyučenou „sesuv" a měla by následovat trestní stíhání a pro nespočet pomahačů toužících po mamonu a moci alespoň veřejná ostuda a špatné spaní.

Fandím také iniciátorům a podepsala jsem celokrajskou podpisovou akci k prosazení krajského referenda k potrestání těch, kteří v Ústeckém kraji rozkradli miliardy z Evropské unie.

3) Nejsem věštkyně, ale tuším v roce 2014 příliv příznivých vln. V užším i širším společenství, kde právě žijeme a snad některá ta vlnka zbude i na mě…

Věra Bartošková, básnířka a nakladatelka z Duchcova

Petr Berounský, Ústí nad Labem

„Negativního je spousta, musíme myslet pozitivně"

1) Přiznám se, že mě dostalo fantastické představení The Beatles/ The Doors ústeckého Severočeského divadla. Výkon Roberta Skujeniekse byl již na zkouškách tak fantastický, že jsme už tam věděli, že to je na Thálii.

2) Ano, určitě by se toho trochu našlo. Ale řekl bych to spíš těm, kterých se to týká, ale ne tady veřejně. Myslím si, že negativního je kolem nás taková spousta, že musíme myslet a jednat pozitivně.

3) Dám se poddat.

Petr Berounský, opravdový fotograf

Ivana Bonaventurová, Most

„Obludárium bratří Formanů byla nádhera"

1) Radost, nadšení a euforie mě zaplavila po několika výborných filmech, výstavách, muzice a výletech, ale také po shlédnutí inscenace bratří Formanů „Obludárium". Nádhera!

2) Situacím „takhle ne" se snažím předcházet a marnému boji vyhýbat. Je to přece marný boj…

3) Co mě čeká v roce 2014 opravdu netuším, ale moc si přeji, aby všechno zůstalo tak, jak to je! A také čtenářům Deníku přeji všechno nej i v roce 2014.

Ivana Bonaventurová, PR servis Městského divadla v Mostě

Aleš Brožek, Ústí nad Labem

„Škoda, že jsme nedostali cenu za dobrovolnictví"

1) Velkou radost jsem měl letos v říjnu, když cena ministerstva kultury Knihovna roku 2013 po letech putovala do knihoven z Ústeckého kraje. V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" hlavní cenu získala Městská knihovna Litvínov za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny, diplomem pak Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny. Jen mne zamrzelo, že cena MARK za mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven ve věku do 35 let unikla Zuzaně Čermákové. Ta se totiž zasloužila o zapojení naší Severočeské vědecké knihovny v ČR do projektu Evropská dobrovolná služba, takže se o ústecké knihovně nyní mluví všude s velkým uznáním.

2) Pocit marného boje mám téměř vždy, když hovořím s politiky z magistrátu a obvodů a snažím se jim vysvětlit, že přispívat na chod poboček částkou kolem čtvrt milionu korun je nedostatečné. Ještě že náš zřizovatel (Ústecký kraj) je zatím stále ochotný vydávat miliony na provoz knihovny i jejích sedmi poboček, i když z knihovního zákona jasně vyplývá povinnost města podílet se na chodu městské knihovny a jejích poboček. Je paradoxem, že město prodalo objekt, kde máme všebořickou pobočku, takže patrně dojde k jejímu zrušení (už je zavřená pozn. aut.) a náklady na chod poboček se tím sníží.

3) Rok 2014 bude mým 24. rokem v řízení ústecké knihovny. Tentokrát ale bude výjimečný tím, že budeme muset hospodařit s nižším rozpočtem než v uplynulém roce, i když náklady stále rostou. Budeme moci financovat jen prioritní služby, takže se budeme muset rozloučit s myšlenkou, že bychom po úspěšné akci „vracení všude" mohli nabídnout službu „půjčování všude". Těším se na zahájení provozu krajské digitalizační jednotky v roce 2014. Ta umožní skenovat regionální literaturu, a tak ji i ochránit před živelnými pohromami.

Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Vladimír Čepek, Ústí nad Labem

„Radost mi dělá každé vyprodané představení"

1) Radost mi udělalo každé vyprodané představení v Činoherním studiu (a jejich podíl se na konci roku zvyšoval), úspěch festivalů Kult, Sudety, Barevná planeta…

V celorepublikovém měřítku Festival v ulicích v rámci hudebního festivalu Colours of Ostrava i koncert Reginy Spector.

2) Bylo to hlavně dění kolem jmenování / odvolání / a opětného jmenování ředitele Národního divadla Jana Buriana a vůbec fungování a kroky ministra kultury v prozatímní vládě, která nezískala podporu.

3) Hodně práce, více otevřenosti a zlepšení komunikace. Ale těším se. A přál bych si, aby dál pokračoval zvýšený divácký zájem o naše Činoherní studio, který se projevil v posledních měsících minulého roku.

Vladimír Čepek, ředitel a dramaturg Činoherního studia