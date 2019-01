Klášterec n. Ohří - V pátek 7. srpna v 17 hodin proběhne v klášterecké galerii Kryt vernisáž výstavy kláštereckých výtvarníků s názvem Klášterecký MišMaš aneb co kdo dal.

Výstava - ilustrační snímek. | Foto: Deník

Návštěvníci mohou shlédnout díla Jitky Kůsové, Ireny Hofhans, Terezy Pekárkové, Ladislava Knapa, Luďka Kubáta, Romana Coufala, Karla Melouna, Davida Melouna, Miloslava Voříška, Jana Parmy a Kamily Parmové. Jak napovídá název výstavy, k vidění budou různá umělecká díla. Vystaveny budou například malby, kresby, plastiky, šperky, fotografie, malované obálky či akvarely.

Výstava potrvá do 2. září. Galerie Kryt se nachází v prostorách turistického informačního centra v objektu radnice. Je otevřena ve všední dny od 8:30 do 17 hodin, od června do srpna také v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. Vstup do galerie je zdarma.

Autorka: Lenka Kubalová