Chomutov - V kadaňské Hvězdě dnes diváci uvidí filmový záznam operního zpracování soudního procesu s Miladou Horákovou "Zítra se bude".

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Kino Oko, Chomutov



19.5., 19:00: Projekt 100: Smlouva s vrahem, drama, Finsko / Velká Británie / Německo / Švédsko

Zamlklý osamělý francouzský úředník Henri dostane po patnácti letech v královských vodárnách v Londýně kvůli privatizaci hodinovou výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabijáka, aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se však seznámí s prodavačkou růží Margaret, díky které dostane novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profesionální vrah, jemuž zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit.

Kino Hvězda, Kadaň



19.5., 19:00: Zítra se bude…, opera, ČR

Filmový záznam operního zpracování soudního procesu s Miladou Horákovou od tvůrců Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila. Režisérem záznamu je Jan Hřebejk. Hudební příběh je sestaven z dobových dokumentů a citací ze soudních spisů. Inscenaci vévodí především sugestivní výkony legendární Soni Červené a Jana Mikuška. Autoři získali za toto dílo Cenu Sazky a Divadelních novin a opera byla vyhlášena druhou nejlepší inscenací roku 2008.

Kino Svět, Klášterec



19.5., 19:00: Květ pouště, drama, Velká Británie / Německo / Rakousko

Skutečný příběh o cestě z africké pouště na světová přehlídková mola. Film vznikl podle autobiografické knihy Waris Dirie, která vyrůstala do svých třinácti let v Somálsku a po útěku do Londýna se stala jednou z nejznámějších světových topmodelek. Otevřeně promluvila o problému ženské obřízky, kterou sama vytrpěla, když jí bylo teprve 5 let a svůj život zasvětila boji proti tomuto starobylému rituálu.

