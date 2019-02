Ústecký kraj - To tvrdí cestovatel Martin Loew, který připomene svou návštěvu „ledového ostrova" ve středu 11. 11. od 19.00 v teplickém kině Květen a den poté od 18.00 v Hraničáři v Ústí.

Kdy jste na Islandu byl? Cestovatelé nezřídka nechávají své cesty pro lidi, až jakoby „uzrají". Často tak slýcháme o putování i pět let a více „starém"…

Nebudu tajit, že je to pár let, co jsem Island navštívil a udělal na mě nesmazatelný dojem. Po návratu jsem o tom magickém ostrově promítal svou první diashow a ta udělala dojem i na moje diváky. Od té doby se mě lidé všude ptají, zda nebudu Island opakovat. Tak jsem se rozhodl, že jim udělám radost. Diashow jsem předělal do technicky dokonalejší podoby a vyrazil na obnovené turné. A leckde je znovu vyprodáno!

Island bez dechu

Kdy nejvíc vám Island vzal dech?

Vzal mi dech svou krajinou, a to hned, jak jsem v ní stanul. Nedokázal jsem si představit, jak může být země kdesi u polárního kruhu nádherná. Ač na Islandu skoro nic neroste a většinu ostrova pokrývá vlastně kamenitá pustina, je to ostrov neuvěřitelně barevný a pestrý. Barvy Islandu to je pojem, který se mi vryl.

Mám rád hudbu islandské kapely Sigur Rós, zvlášť její debut mě před lety uchvátil. Zajímavé je i baletní představení, které doplnili muzikou. Jak jste na tom vy a islandská muzika?

I mně hudba Islandu učarovala, byť Sigur Rós nepatří k mým favoritům. Uchvátila mě hudba lidová či spíše folková, vycházející z dávných hudebních tradic severského ostrova. Hudba je to až temná, mystická, ale plná energie a napětí. Zvláštní kapitolu tvoří dětské ukolébavky, které znějí sladce a melodicky. Některé však mají drsný text, po jakém bych fakt neusnul.

Jak podmanivé je islandské čarování? Jsou to spíš jen pověry, mýty, pohádky, nebo je snadné tomu v této krajině podlehnout?

Island je magický ostrov plný mystiky, nepodlehnout jeho kouzlu jednoduše nelze. Kamkoliv se podíváte, dějí se neuvěřitelné věci: ze země kouří, kaluže se vaří, ve skalách teče podzemní horká řeka, v jezírkách je nadpozemsky barevná voda, vodopády dnem i nocí duní nekonečnými masami vody. Dokonce i kameny tu plavou na hladině potoka… Islandu podlehnete okamžitě.

Jak těžká je islandština k domluvení? Obejdete se bez ní, stačí světový jazyk, nebo je znalost místní řeči místy nezbytná?

Islandština je dávný germánský jazyk, který si s sebou na ostrov přivezli první Vikingové v 9. století. Díky izolaci Islandu se po staletí zdejší řeč moc neměnila, a tak ještě dnes lidé dokáží číst i středověké knihy. Nicméně i proto je islandština z dnešního pohledu jazykem celkem komplikovaným. Naštěstí jsme ale nepotkali nikoho z Islanďanů, kdo by neuměl anglicky.

Mraky, vítr, déšť…

Rozmlouval byste někomu návštěvu Islandu? Proč? Kvůli slabému srdci, nedostatku financí, pověrčivosti…

Snad jen tomu, kdo bez slunečního svitu nedokáže přežít. Island není zrovna slunečná destinace. Šedé mraky, vítr a déšť tu jdou často ruku v ruce, což halí ostrov do závoje zvláštní mystiky…

Nedozírné pustiny, zima, nebezpečná místa… Je Island zemí, kam není radno pouštět se sám?

Určitě. Jak odbočíte z okružní silnice a hlavních turistických tras, ocitnete se v opuštěném vnitrozemí, kde není infrastruktura, veškerá pomoc je víceméně nedostupná. Ať jedete autem nebo jdete pěšky, musíte být připraveni na skoro cokoliv. A ve větší skupině si přece jen s případnými problémy lépe poradíte.

Na svatební cestu!

A naopak, doporučil byste Island na svatební cestu? Třeba dobrodružnějšímu páru…

No ano! Jako byste věděl, že já byl na Islandu právě na svatební cestě. Ovšem nikoliv svojí vlastní (úsměv). Kamarádi mě požádali, jestli bych jejich svatební cestu na Island nedoprovodil a taková žádost se neodmítá. Zkrátka někdo musí na svatební cestě ležet na Maledivách, jiní potřebují zažít neopakovatelné dobrodružství na ledovém Islandu.

Ukáže vaše diashow o Islandu i to, co by z jiné země nešlo?

V diashow vyprávím a ukazuji vlastně všechno, o čem jsem doposud mluvil. Island představuji jako ostrov často záhadný a drsný, ale krásný. A především jako ostrov neobyčejně barevný. V žádné jiné zemi světa neuvidíme tak barevné hory jako na Islandu! K tomu pouštím ukázky zmíněné islandské hudby, takže zážitek je velmi intenzivní a autentický.

Co vám na Islandu nejvíc chutnalo? Soudím, že je tam jídlo drahé… A kdybych požádal o recept, dal byste? Máte?

Já vám raději povím, co mi nejvíc nechutnalo… Hákrl. islandská specialita, na kterou nikdo, kdo se s ní setkal, nezapomene. Recept na ni je snadný. Vezme se žraločí maso a zakope se na půl roku do země. Pak se zkažené a smrduté vykope a konzumuje. Zapíjí se kmínovou pálenkou brennivín a zážitek je islandsky nezapomenutelný.

Jak je to s drahotou na Islandu ve srovnání s Českem?

Ano, ceny na Islandu jsou vyšší než u nás. Vždyť většina potravin a dalšího zboží se na ostrov musí nákladně dovážet. Ovšem pokud se na Island vydáte na krátkou dovolenou, nijak vás to nezruinuje. Ostatně, ve vnitrozemí Islandu zase ušetříte. Kde nic není, není za co utrácet.

Co je tu zadarmo?

Je tam naopak i něco, co je zcela či téměř zadarmo?

Horká voda. Té je na Islandu tolik, že s ní vytápí i chodníky, aby z nich nemuseli v zimě uklízet sníh.

A co islandská pohostinnost? Je to jen atrakce pro cizince, či něco takového neexistuje?

S turistickou atrakcí v tomto smyslu jsem se na Islandu nesetkal. Nesetkal jsem se ale ani s přehnanou pohostinností. Ale lidé na Islandu jsou velmi milí, pohodoví, vstřícní. Vyzařuje z nich soulad s jejich drsnou krajinou, vnitřní síla a vyrovnanost, bez které by tu život nikdo nezvládl. A mají svou zemi rádi.

