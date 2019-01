Kadaň – Pokud si příští rok koupíte nebo dostanete oficiální kalendář města Kadaně, postavte ho vedle toho letošního.

Královské město Kadaň. | Foto: Foto: Deník/ Jan Vraný

Když se vám budou oba líbit stejně, může radnice napříště ušetřit za profesionálního fotografa.



Další kalendář totiž nejspíše zaplní fotografie kadaňských dětí. Úkol budou mít jasný – co nejlépe či nejzajímavěji vyfotit své město. Z těch nejlepších se pak poskládá kadaňský rok 2011.



Vše je pořádáno v rámci soutěže sdružení historických sídel, které má „zkratku“ SHSČMS. Loni v ní uspěla mladá kadaňská fotografka.



I její úspěch inspiroval radnici k nápadu, sestavit z dětských či studentských fotografií propagační kalendář města. Podle starosty Jiřího Kulhánka by to mohlo podpořit aktivitu dětí. Více informací o soutěži najdete na stránkách SHSČMS.