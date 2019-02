Kadaň - Kadaňské kino Hvězda přivítá významného slovenského fotografa Roberta Vana. Divákům se představí v úterý 13. října, beseda začíná v 19:00 hodin.

Fotograf Robert Vano. | Foto: Deník/ Karel Pech

Robert Vano se narodil ve slovenských Nových Zámcích. Po maturitě v roce 1967 emigroval do Spojených států, kde se uchytil jako kadeřník a vizážista. Od roku 1984 je samostatným fotografem. Působil v New Yorku, Paříži a Miláně, kde fotografoval pro módní časopisy, například Cosmopolitan, Harper's Bazar či Vogue. Od roku 1990 žije v Praze, kde v období 1996 - 2003 pracoval jako umělecký ředitel českého vydání časopisu Elle a poté do roku 2009 v agentuře Czechoslovak Models. Od té doby pracuje jako fotograf na volné noze. Robert Vano je především módním a reklamním fotografem. Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film.

Vstupné na besedu stojí v předprodeji 200 korun, na místě pak zájemci zaplatí o 50 korun více.