V Chomutově se dnes otevírá jedinečná příležitost spatřit unikátní železniční techniku.

„OCHUTNÁVKA“. V depu bude k vidění více než semdesát kusů železniční techniky. | Foto: Foto: Deník/ Jan Rödling

Nejrychlejší, nejkratší, nejstarší… Tato a mnohá další „nej“ patří k železniční technice, která „přespává“ v chomutovském železničním depozitáři.



Ten dnes otevírá své brány pro veřejnost. Návštěvníci mohou na vlastní oči a zblízka spatřit nejkratší lokomotivu, parní tramvaj nebo třeba salónní vůz rodiny miliardáře Rotschilda.



To zdaleka není všechno, v depozitáři je k vidění více než sedmdesát kusů „těžké“ vlakové techniky. „Je to největší sbírka kolejových vozidel v Česku,“ říká Jan Müller, správce depozitáře, který patří Národnímu technickému muzeu.



Upozorňuje, že nejde o muzeum nebo výstavní prostor, takže běžně se lidé do něj nepodívají. Dny otevřených dveří jsou tak vlastně jedinou příležitostí, kdy si skvosty techniky může prohlédnout kdokoliv. „Naposledy jsme měli otevřeno před třemi lety. Kdy budeme otevírat příště, se nedá moc odhadnout,“ popisuje Müller.



Počítá s tím, že o techniku bude velký zájem. Příchozí budou moci obdivovat třeba parní lokomotivu z roku 1870 pro trať Ústí–Chomutov, parní tramvaj, elektrickou lokomotivu sestrojenou Františkem Křižíkem, důlní tramvaj, salónní vozy a tak dále.



Jak připomíná správce depa, na místě bude i technika, která jezdila před pár desítkami let. Na své si přijdou jak laici, tak i odborná veřejnost.



Chrám



Dojem může na příchozí udělat i samotné depo, tedy velká garáž, kde vlaky stojí. Je ve tvaru rotundy a prosvítá do něj světlo z oken pod střechou, které osvětluje mnohatunové kolosy. Člověk si tak může připadat jako v chrámu.



Vstup je zdarma, výstavou nikdo neprovádí, u techniky však budou podrobné popisky. Do luxusních salónních vozů mohou příchozí nahlédnout, ale nemohou vstupovat.

Kdy je otevřeno a jak se tam dostat:



Depozitář bude otevřen dnes (čtvrtek) od 8:30 do 15 hodiny, v pátek od 8:30 do 17 hodiny, v sobotu a neděli od 10:00 do 17:00.



Do depa se vjíždí vjezdem , který slouží i pro zásobování hypermarketu Globus. Ve směru z Chomutova do Klášterce je po levé straně po projetí kruhového objezdu u Globusu na silnici I/13, tedy jinak naproti budově obchodní akademie. Vjezd bude označen cedulí, kromě toho na odbočku upozorňuje cedule firmy Bricostav. Neplést s vjezdem pro zásobování k Baumarktu (což se podařilo redaktorovi).