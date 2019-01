Známý český fotograf zahájí v úterý 5. července výstavu svých děl Život v klášterecké galerii Kryt

Jan Saudek přiveze do Klášterce část své početné rodiny. Na snímku s přítelkyní Pavlou Hodkovou, synem Matějem a dcerou Marií Havlenovou – Saudkovou. Uvidíte je v galerii Kryt. | Foto: DENIK/Jaroslav Urban

Známý český fotograf Jan Saudek se opět vrací do Klášterce nad Ohří. Zde totiž před dvěma lety představil návštěvníkům galerie Kryt své obrazy. Nyní se můžete těšit na jeho zajímavé fotografie, které budou v galerii k vidění po celý červenec.



„Velmi se líbí tvorba Jana Saudka, ale i to, že je to člověk i v tomto věku nabitý energií, tvoří umění i děti, a také že fandí fotografování mého syna – má jednu jeho vítěznou fotografii vystavenou ve svém ateliéru. Jsme prostě Saudkovci,“ prozradila s úsměvem galeristka Krytu Romana Parmová.



V úterý 5. července přijede na vernisáž jak sám Jan Saudek, tak i někteří členové z jeho početné rodiny. Jan navštíví galerii spolu se svými dvěma nejmladšími dětmi a přítelkyní Pavlou Hodkovou. Chybět nebude ani jeho dcera, umělkyně Marie Havlenová – Saudková či neteř Berenika se svým přítelem, která zde nedávno také pořádala velmi úspěšnou výstavu svých obrazů.

Početná rodina bude na vernisáži

Po uvedení vernisáže by se rodina Saudků chtěla jít podívat na klášterecký zámek, kde se do 10. července konají Klášterecké hudební prameny, tradiční hudební festival s českým houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným, kde v den vernisáže vystoupí přední česká zpěvačka Leona Machálková.

Výstavu zahájí virtuos Svěcený

Celou výstavu slavnostně zahájí v 17.00 hodin sám Jaroslav Svěcený, rodinný přítel rodiny Saudků. Součástí výstavy „Život“ v galerii Kryt bude také výstava obrazů Jana Saudka v salonku Hotelu Bohemia Excellent.



A kolik námahy to dá, než se sežene takovýto umělec?



„Na výstavu „ukořistit“ takového umělce je velice náročné. Jednak nefungují normální zákony, ale bohémské, tudíž je už někdy samotný problém se setkáním. Já sama někdy na termínu takovéto výstavy pracuji třeba rok a do poslední chvíle není zcela jasný výsledek. Po vernisáži, kam se dokonce i takovýto umělec dostaví, si šíleně oddychnu a ještě týden tomu nevěřím, že to klaplo,“ popisuje Romana Parmová, jak je někdy těžké celou spolupráci k výstavě zorganizovat.

Zvučná jména v galerii Kryt

Ale ve většině případů její práce plody přináší! Vždyť si stačí vzpomenout na úspěšné výstavy v Krytu několika předních českých umělců, jakými jsou akademický malíř Kristian Kodet, zlatý slavík Karel Gott, zpěvačka Eva Pilarová, písničkář Josef Fousek, ale i grafik a ilustrátor Adolf Born, či Emma Srncová a další.



„V současné době chystám výstavu Františka Ringo Čecha a Káji Saudka,“ prozradila paní Parmová a láká tak návštěvníky na další umělecké „kousky“.

„Pracuji také na spolupráci s dcerou Jana Saudka Marií a chtěla bych, aby v naší galerii i ona příští rok vystavovala svá díla,“ dodává.



A jelikož se mi práce Jana Saudka líbí (především portréty a akty žen - a on je jejich velký milovník), nedalo mi nezeptat se samotné galeristky, zdali by se ona sama nechala na fotografii zvěčnit tímto umělcem… „Asi bych do toho šla!“ uzavřela s úsměvem.