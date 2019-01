Kadaň - Právě probíhá anketa o nejpopulárnější kapelu Kadaně 2009, která bude ukončena v pátek 26. února.

Skupina Hot Pants z Kadaně. | Foto: Deník/ Jan Rödling

Minulý rok v internetové soutěži zvítězila punk-rocková kapela Hot Pants, která si zahrála na Rockfestu Vysmáté léto. V kapele nyní hraje Tomáš Pusztakürti (kytara a zpěv), Matyáš Křivda (kytara a zpěv), Bohumil Vlček (basová kytara), Wendis Kubovič (bicí) a Martin Pokorný (basová kytara). Zeptali jsme se na zajímavé otázky, za kapelu odpovídal Matyáš Křivda.

Jak dlouho spolu hrajete?

Tři z nás už hráli v kapele Stonehenge, a to zhruba už v roce 2005. Byli to tehdy patnáctiletí Tomáš a Martin a jedenáctiletý Wendis. Dokonce už hráli i na prvním Rockfestu v Kadani. Pak jsem přišel já. No asi když mi bylo 16 a klukům 17, tak jsme začali něco smolit po garážích za městem. Byla to docela krušná doba, pořád sem jezdili policajti, že si stěžujou zahrádkáři na hluk. Prošli jsme nespočetně zkušeben, problém s prostory na hraní je v Kadani veliký. Dokonce ho řešíme i teď, když nám zavřeli klub, nad kterým jsme měli dobrou zkušebnu. Rádi bychom řešili muziku a ne prostory. Nedávno od nás odešel jeden člen, bylo to smutné období. Tak basu po něm převzal osmnáctiletý Bohy Vlček, spoustu písniček už znal, což byla výhoda a znali jsme se dobře i osobně, chodil na naše koncerty a i zkoušky, je to všestranný muzikant a dobře se s nim vymejšlí.

Jak vznikl název vaší kapely?

No tak to je trošku komplikovaný, my sami ani nevíme pomalu (smích). Původně bylo Hot Pants jedna z našich prvních písniček, kterou teď pod názvem Tongue Turbeen můžete uslyšet na CD, které připravujeme na léto. Půjde o demo. Nechceme totiž tvrdit, že máme album, písniček tam sice má být 12, ale řešíme kvalitu a zvuk. Zatím nemáme tolik prostředků, abychom mohli být zavřený dva měsíce ve studiu, je to dost nákladný.

No zpět k názvu (smích). Líbí se nám, že prakticky už je to téměř převzatý slovo – Hot Pants – šortky pro holky, ale taky doslovně horký trenky, což máme i na logu a anglickej význam pro nadrženost. Název možná i vznikl, dalo by se říct, při jamových a narozeninových akcích.

Čekali jste, že vyhrajete Kapelu Kadaně 2008?

Bylo to pro nás příjemný, kolik lidí pro nás hlasovalo. Jako popravdě jsme si říkali, kdo je zas aktivnější v Kadani než my. Bylo to fajn, ale anketa je podle mě taková neobjektivní. Kapely, co vyhrály, tak už na přehlídce nevystupovaly. Kultura ve městě asi počítala s tím, že dost hrajeme. Ale my to chápeme. Jen je to trošku paradox, že lidi neuvidí kapely, pro které hlasovali.

Co děláte pro to, abyste vyhráli i letos? Máte strach z konkurenčních kapel?

Určitě bychom byli rádi, kdybychom obhájili loňské vítězství. Poslední půlrok se věnujeme přípravě nových skladeb. Popravdě jsme minimálně týden po zahájení ankety vůbec nevěděli, že nějaká je.

Strach z konkurenčních kapel? Neříkal bych konkurenčních, ale spřátelených, jelikož s většinou kadaňských kapel se velmi dobře známe a spolupracujeme společně na různých projektech a akcích. Jsme naopak rádi, jak za poslední léta vzkvétá vývoj kapel v Kadani.

Jakou cenu byste si vybrali tentokrát? Zahráli byste si znovu na Rockfestu?

Těžko říct. Brali bychom všechno (smích). Nějak jsme o tom ani nepřemejšleli, ale asi vzhledem k tomu nahrávání dalšího cd bychom brali možná to studio, protože víc času, víc kvality.

Jaký byl zážitek z Rockfestu?

Je to dobrej zážitek. Hrát s kapelami jména republikového významu na skvělém pódiu, s perfektním zvukem a hlavně před domácím obecenstvem. Jediná věc, která nevyšla bohužel žádné kapele, bylo počasí. Možná to počasí by bylo výzvou si opět rockfest zopakovat.

Zahráli jste si někdy s nějakou známou kapelou?

Fesťáky se moc počítat nedaj, jako člověk se sice s ostatníma setká v backstage, ale není to jako třeba společná tour. Určitě, pro nás je známejch kapel hodně, ale z těch víc známých mezi lidmi jsme hráli několikrát třeba s Jaksi Taksi.

S jakou byste si chtěli zahrát?

Posloucháme a máme rádi spoustu kapel, každý ještě navíc trochu něco svýho, ale určitě bysme se dohodli třeba na Foo Fighters, New Found Glory, Lost Propnete nebo Jimmy Eat World, ale to je asi nesplnitelný. Z českejch třeba Fixa jako na Vysmátym.

Máte za sebou ještě nějaké další úspěchy?

No pro nás je úspěch každý zdárný návrat v noci z koncertu, ale třeba jsme se dostali do rádia RockJam v pořadu 4Q.

Nahráli jste CD?

V dubnu 2009 jsme vyjeli s kapelou do Plzeňského studia Ex-avik za Pavlem Bromem. Vlastně jsme ještě byli v Karlovarských Free records, kde jsme předtočily dva singly a to Za školou a Seventeen. Zbývající skladby na naše demo Za školou jsme dotočili už v Plzni. Cd má sice osm skladeb, ale řešíme spíš kvalitu než kvantitu, tak tomu stále říkáme demo. Jeli tam s námi dva hosté - kamarádi Anča Vodičková, která nám dohrávala klávesy, a Víťa Růžička ze skvělých X-Left To Die, který nám byl ve studiu oporou. Dotáčel i zpěv do skladby TsW. Díky jim.

Chtěli byste něco vzkázat posluchačům a fanouškům?

Aby jim nadále vydrželo nadšení z muziky a aby nepřestávali chodit na koncerty. Protože nehrajeme jen kvůli sobě, ale kvůli nim. A ať se jim i nadále zapalujou lejtka.