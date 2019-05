Vernisáž 5. ročníku Chomutovského výtvarného salónu se konala v pátek 10. května. Součástí vernisáže byl i koncert Copacabandu na dvorku čajovny Alibaba. Další doprovodnou akcí je 31. května koncert Lukáše Polnaje na didgeridoo a fujary. 7. června se můžete těšit na první veřejné setkání Chomutovské literární kavárny, což budou autorská čtení na otevřené scéně.

Výstava potrvá do 8. června a otevřeno bude denně od 15 do 19 hodin. A kdo nebude mít cestu přímo do Chomutova, nemusí zoufat. „Ochutnávku vystavených výtvarných prací si můžete dát ve virtuální galerii na www.vytvarnysalon.cz,“ upozornil na svém facebooku umělec Josef Šporgy.

Všechna vystavená díla jsou k prodeji.