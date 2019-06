Jirkov - Park ve Svojsíkových sadech v sobotu zaplnili návštěvníci, především ale děti, které tam našly spoustu vyžití.

Charitativní Cesta proti bolesti byla totiž tentokrát pojatá jako dětský den. Každé dítko dostalo při příchodu kartičku, s níž obcházelo soutěže a sbíralo razítka za to, jestli se mu podařil slalom na jedné noze, doskákat v pytli do cíle či srazit kuželky míčkem. Odměna ho neminula. Kdo přispěl do dárcovské sbírky, mohl získat originální foto s exotickými papoušky na rameni. Odpoledne završil společný charitativní běh v čele se zakladatelem nadačního fondu Milanem Dzuriakem a předávání dárků dvěma devítiletým dětem: Honzíkovi z Chomutova, který je onkologicky nemocný, a Míše ze Sokolova. Holčička bojuje s těžkým postižením.