Ústí nad Labem - Baladický příběh lásky zloděje koní Lujky Zobara (Petr Halíček j. h.) a tajemné romské dívky Rady (Eliška Ochmanová j.h. ) je obraz života v cikánském klanu.

Muzikál Cikáni jdou do nebe. | Foto: DENÍK/Karel Pech

A také velké téma úspěšného muzikálu Cikáni jdou do nebe, který v premiéře uvede v pátek 12. června od 19.00 Severočeské divadlo. Realizuje se tu poprvé, renomé v ČR už ale má.

„Už jej hráli v Karlíně, Brně, Ostravě i v Divadle Bez zábradlí," vypočítala pro Deník úspěšná a ceněná choreografka Petra Parvoničová.

S hosty a kapelou

Hostujícím režisérem inscenace, kde vedle orchestru ústeckého divadla účinkuje romská kapela, je hostující Bronislav Kotiš, hostem je zde také Bohuslav Patzelt z Mostu jako otec Lujka Zobara.

„Chtěli jsme uvést poutavý muzikál, zvažovali i americký, ale to je finančně velmi náročné. A protože mám na muzikál Cikáni jdou do nebe krásné vzpomínky, je to pro mě nostalgie, rozhodli jsme se pro něj. Věřím, že s ním uspějeme tak jako s Nocí na Karlštejně," řekl o kultovním muzikálu Emila Lotjany a Jevgenije Dogy Miloš Formáček, ředitel divadla v Ústí.

„Touha po svobodě se týká jakéhokoli etnika. Vidíme to i na uprchlících, kteří se dnes snaží dostat přes Středozemní moře do lepšího světa. Oni si to tedy myslí a v něčem to je pravda, zde se třeba tolik nestřílí," řekl režisér Kotiš s tím, že jde více o svobodu vnitřní. A děj muzikálu shrnul větou: „Žijeme příběhem putujících cikánů starých dob …".

Vášeň a smysl života

„Krásná hudba, vášeň, dlouhé pohledy do širé krajiny a ptaní se po smyslu života, to se občas týká mnoha lidí," soudí. A láska? Ta se může změnit i v prudkou nenávist. A dokonce i lidi, kteří kupují 'kradené koně' a pak je se ziskem prodají dál, i dnes existují," připomíná režisér muzikálu.

„Hlavní myšlenkou ústecké novinky Cikáni jdou do nebe je: Není na světě kůň, na kterém by člověk ujel sám před sebou," vysvětluje. „Muzikál končí špatně, ale my doufáme, že v něm člověk uvidí, že zde jistá naděje je," dodává.

„Někdy člověku při pravdivém zobrazení role až vytrysknou slzy. A pak záleží na vašem partnerovi, zda na vás nekouká jako skrz akvárium, ale dívá se vám do očí. Z nich pak vycházíte," řekl Bohuslav Patzelt, který hraje otce mladíka Lujka. „Když mi ale dojde, že jsem tu obětoval svého syna, abych zachránil naše koně, říkám si: Bože můj, co jsem to za člověka?!"

Nostalgicky se hostující herec pousmál na dotaz Jak se vám v Ústí hraje?

„Na ústecké divadlo mám ty nejkrásnější vzpomínky. Tenkrát jsem byl mladý a tady v kraji byla tři divadla, která se střídala. Ústí, Most a Teplice. Všichni jsme se znali osobně. Když teď přijedu do Ústí a vzpomenu si, kde tu v divadle byla vrátnice, vybavím si, jaké to bylo, když mi bylo dvacet. Nabídka z tohoto divadla mne mile potěšila, je radost si tu po tak dlouhé době zahrát," ohlédl se Bohuslav Patzelt, dnes herec mosteckého divadla.

„Pro mě je svoboda velmi důležitá i v mém osobním životě," je si jistá hostující Eliška Ochmanová, rodačka z Havířova, muzikálová herečka a v Ústí představitelka romské dívky Rady, svým způsoben čarodějky. „Věřím, že i v té hře to tak se svobodou je," řekla s úsměvem.

„I ukradený kůň je atributem svobodného života, rozhodně ano. Možná to bude vypadat necharakterně, ale já tomu zloději koní opravdu rozumím," popsal Petr Havlíček svůj vztah k postavě chlapce Lujka, kterou v Severočeském divadle hraje.

Nádherná postava

„To už do dnešního světa nezapadá, ale když má člověk takovou náturu, neumí se jí zbavit. A já teď nedokážu říct, že to je špatně. Když svou postavu hraju, soucítím s ní, takže pro mě je vždy dobrá. Hrál jsem i dost hnusné postavy, a přesto jsem jim rozuměl. Ale Lujko je pro mě postava nádherná. Ať si krade a vysmívá se, je mi sympatický," tvrdí herec.

„To v dnešní době dělá spousta lidí, že se vysmívá spravedlnosti. Myslím si tedy, že i proto je tento přístup do dnešní doby dobře zasaditelný," tvrdí Eliška Ochmanová.

Jenže Petr Havlíček svou postavu brání: „On je ale Zobar čestný, přestože krade a vysmívá se. Chápu ho."

„V ústeckém divadle pod panem režisérem Kotišem se mi hraje výborně. Byl jsem v angažmá deset let v Mladé Boleslavi a potřeboval jsem už změnit vzduch. Jakákoli jiná příležitost kdekoli je pro mě tedy velké a zajímavé oživení. Jsem moc rád, že tady v Ústí zkouším a těší mě, že jsem se tu potkal s novými lidmi. Je to obrovsky pozitivní zkušenost," je spokojen.

Top choreografka

Pochvaluje si také choreografku Petru Parvoničovou. „Ukázala vám cestu tímto muzikálem?" i proto jsme se ho zeptali.

„Ona mi ukázala cestu nejen na divadle, ale i v životě. Myslím si, že to je nejlepší choreografka nejen v republice, ale možná i na světě. A zde je to má další zkušenost s ní. Hostovala v Boleslavi, když jsem tam byl v angažmá, ale ta spolupráce tehdy nebyla tak intenzivní. I tady nám ale cestu ukazovala strašně dobře, je to top choreografka. Dělá věci na efekt a strašně se těším, že to ukážeme i publiku. Myslím si, že choreografii diváci ocení."

Je člověk po zkouškách dost unaven, zazněla ještě otázka. „Je to paradox, ale člověka to nabíjí. A po zkoušce je v nějaké setrvačnosti, nedokáže jít hned spát," řekl herec. Ale nestěžoval si, prozradil to s velkým nadšením a radostí.