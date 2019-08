V sobotu večer se umělci tak trochu stali i lidé, kteří přišli na taneční vystoupení s názvem Different? Pohybem vyjadřovali různé životní situace a pod taktovkou tanečníků se snažili i skrze pohyb odpovědět na otázku Co vede k potřebě odlišovat se a co vlastně znamená být odlišný.

V rámci festivalu to nebylo jediné taneční vystoupení. Už v pátek shlédli návštěvníci v kostele sv. Kateřiny představení s názvem When everything is human, the human is an entirely different thing. To se podařilo realizovat díky sbírce, kterou jedna z organizátorů festivalu, Klára Alexová, uspořádala v Amsterdamu a na kterou přispěla řada umělců z Nizozemska i zahraničí. Peníze uhradily cestovní náklady pro tanečníky z Nizozemí.