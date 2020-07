Kam na Vary v Ústeckém kraji:

Děčín:

Kino Sněžník Děčín

Chomutov:

Kino Svět

Jirkov:

Kino Jirkov

Kadaň:

Kino Hvězda Kadaň

Most:

Kino Kosmos

Litoměřice:

Kino Máj

Rumburk:

Kino Střelnice

Teplice:

Premiera Cinemas

Ústí nad Labem:

Veřejný sál Hraničář

Červený koberec, nablýskané bouráky, fotografové a úsměvy hvězd. S takovou atmosférou se setkávají návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Přesně takovou ale zažili i ti, kteří se nenechali ujít slavnostní zahájení v Novém Boru. V jednom ze tří kin, které festivalovou nabídku zprostředkovalo divákům v Libereckém kraji.

Na červeném koberci se fotí mladé ženy, které si v ničem nezadají s festivalovými hvězdami. Ke kinu se nechali přivézt šoférem. „Lidé to pojali opravdu ve velkém, oblékli se do slavnostního, zašli ke kadeřníkovi. Chtěli jsme co nejvíce přiblížit atmosféru a podařilo se,“ popisuje šéfka novoborského kina Ilona Rejholcová. „Netušili jsme, že máme tak nadšené filmové fanoušky,“ dodává spokojeně.

A má pravdu. V průměru se šedesáti diváky denně patří zdejší návštěvnost k nejvyšší mezi tuctem festivalových kin na severu Čech. „Přijíždějí sem i lidé z okolí, z České Lípy, Rumburku, Šenova a dokonce tu byli i přímo dva návštěvníci z Karlových Varů,“ líčí nadšeně.

Karlovarský filmový festival, který se do regionů rozběhl pod názvem Tady Vary už minulý pátek, zatím přilákal do kinosálů dohromady na osm a půl tisíce diváků, což by osmkrát zaplnilo velký sál kina v karlovarském hotelu Thermal.

Spokojeni s průběhem prvních dvou dnů jsou i v Semilech. „Návštěvnost je mezi 10 až 30 diváky, což je uspokojivé. Podle normy prezidenta festivalu Jiřího Bartošky dokonce nadprůměrné,“ usmívá se vedoucí semilského kina Jitřenka Ondřej Šír. Podle něj láká jak atmosféra, tak i možnost vidět snímky, které se nedostanou do běžné produkce. „Třeba včera přišlo na Emu dvacet lidí. Prosím vás, kolik lidí přijde běžně na drama z Chile? A ještě v pondělí! Normálně by na takový snímek přišlo možná pět diváků,“ připomíná.

Podle Petry Handlířové z jabloneckého kina Junior vrací festivalová nabídka lidi zpátky do biografů. I tady lidé využívají možnosti vyfotit se na červeném koberci s festivalovými rekvizitami za zády. Návštěvnost je různá, i když právě v Jablonci jsou lidé na filmy, které nepatří zrovna ke komerčním trhákům, zvyklí díky filmovému klubu. „Rozhodli jsme se to risknout, protože karlovarský festival je srdcová záležitost filmařů a kinařů,“ podotýká Handlířová.

Zdroj: Youtube

Jak vznikl slogan Tady Vary? Zdroj: YouTube.com/innogycz

Ne všude ale uvádějí festivalovou nabídku z pouhého nadšení. Podle Petra Krále, vedoucího kina Kosmos v Mostě, hraje nedílnou součást akce Tady Vary také dobře promyšlený marketing festivalu. „Distributoři nepustili do kin nic víc, než co obsahuje festivalová nabídka. Kdybychom ji nevyužili, nezbylo by nám nic jiného než jen dokola recyklovat to, co už se několikrát hrálo,“ prozrazuje.

Na reprízy naopak sází multikina, která festivalové snímky zařadila pouze okrajově. Například v Praze a v Pardubicích. V Liberci, kde síť Cinestar a Cinema City nahradila klasická kina, mají lidé smůlu.

Festivalovou nabídku nemohou z technických důvodů nabídnout ani prostory libereckého kina Varšava, které potřebuje rekonstrukci a funguje silou vůle a nadšení několika patriotů. „Bohužel jsme nemohli dostát požadovaným technickým parametrům u některých snímků. Produkce ovšem nabízí pouze celou festivalovou nabídku, proto jsme se nemohli zapojit,“ vysvětluje Jakub Němeček, který má na starosti filmovou nabídku nejstaršího libereckého kina. Slibuje ale, že už do červencového programu zařadí dva ze snímků, které se do distribuční sítě dostanou. „Hned 17. července to bude australský snímek Než skončí léto a 31. července uvedeme film Proxima,“ říká Němeček.

Po červeném koberci procházejí na festivalové snímky také návštěvníci kina Hraničář v Ústí nad Labem. Vychutnat si alespoň vzdáleně festivalovou atmosféru a využít příležitost vidět filmy, z nichž se většina už v kinech neobjeví, tu podle ředitele Aleše Loziaka využije v průměru kolem dvacítky lidí. Na krajské město překvapivě nízký zájem. „To ale vůbec nevadí, jsme naopak rádi, že produkce nabídla snímky do regionů. A já jako rodilý Karlovarák jsem moc rád, že se festival dostal i do Ústí,“ svěřuje se. „Vzhledem k tomu, že začátek července není právě sezona pro kina, protože lidé odjíždějí na prázdniny nebo jsou raději venku, jsme naopak mile překvapeni, kolik lidí si denně cestu na festivalové snímky najde,“ dodává Aleš Loziak.

Filmový festival v regionech pod názvem Tady Vary potrvá do soboty 11. července a nabídne celkem 16 filmů.