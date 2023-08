Putovní festival Moody Moon Noize, letos s přídomkem vol. 4, přijede v závěru srpna do Chomutova. Nabídne žánrově velmi pestrá hudební vystoupení a některá poměrně dost netypická místa, která slibují unikátní zážitek.

V Chomutově na Moody Moon Noize vol. 4 má vystoupit multiinstrumentalista a producent Adam Abdelkader Lenox alias Zouj. | Foto: se svolením AMPromotions

Pořadatelé označují akci Moody Moon Noize za butikový festival. Na specifických místech nabízí pečlivě zvolený program pro omezený počet návštěvníků.

Festival Moody Moon Noize se odehraje v Chomutově od čtvrtka 24. do soboty 26. srpna. Během tří dnů nasbírají fanoušci aktuální hudby mnoha žánrů a přesahů silné prožitky.

Pořadatelé – hudební magazín Full Moon, promotérské platformy Heartnoize a Mood a místní spolek Kuprospěchu – oživí hned několik pozoruhodných městských prostor. Například oblastní muzeum, kostel sv. Ignáce, Městský park nebo barokní jezuitskou kolej.

Fanoušky potěší například rakovničtí Manon Meurt:

Manon Meurt - Blue Bird (FPM Live Session) Zdroj: YouTube.com/Resistor Sound Sessions

„K dříve oznámeným jménům jako Berlin Manson, Post-hudba, Manon Meurt nebo Nikol Bókové přibývá dalších 14 programových bodů včetně slovenského rapera Čavalenkyho, čerstvé vítězky soutěže Startér Radia Wave Marjari, německého producenta Zouje nebo vybraných zástupců aktuální rapové a elektronické scény,“ vypočítává Anna Mašátová z labelu AMPromotions.

Lístky na akci se dají koupit

na portálu goout.net.

Program čtvrtého ročníku Moody Moon Noize bude opět žánrově doširoka rozpřažený, s akcentem na čerstvé zástupce domácí a slovenské scény.

„Stejně jako každý rok se těším na neotřelé složení interpretů a jejich zasazení do různorodých a často velmi specifických míst konání. Líbí se mi myšlenkové pochody za jednotlivými bookingy – nikdy totiž nešlo o prvoplánové nastřelení programu. Jinak tomu nebude ani letos,” dodává k dramaturgii Tereza Odehnalová (Mood).

Pořadatelé slibují, že v Chomutově představí nová alba Post-hudba, slovenské skupiny Xces a Berlin Manson, držitelé ceny Objev roku v letošních Radio_Head Awards, Body of Pain nebo elektronická producentka Fæ Bestia.

Připomeňte si tvorbu Berlin Manson:

Berlin Manson - Netancujem, kývem hlavou Zdroj: YouTube.com/Berlin Manson

„Ukázky ještě nevydaného repertoáru naopak představí oblíbení Manon meurt, slovenský raper Čavalenky nebo skupina whyohwhy z agilní brněnské scény. Jedním z vrcholů akce bude i unikátní projekce snímku Arvéd, doprovázená společným koncertem tvůrců soundtracku Aid Kida a Pjoniho, kteří za hudbu k filmu nedávno obdrželi Českého lva," upozorňuje Anna Mašátová.

„Právě na případě tohoto programového bodu je nejlépe vidět péče, kterou věnujeme umístění jednotlivých koncertů. Projekce totiž proběhne ve sklepení oblastního muzea pod lodí kostela svaté Kateřiny, kde by se jistě hermetikovi Jiřímu Arvédovi Smíchovskému líbilo,“ říká Michal Pařízek, šéfredaktor Full Moonu a doplňuje: „Ve stejném prostoru proběhne také jedno z mála vystoupení projektu Awoo, přímo v kostele svaté Kateřiny zase zahrají Blue Uandi. Stranou nezůstane ani další místní nádherný kostel svatého Ignáce, kde proběhne v sobotu odpoledne recitál klavíristky a skladatelky Nikol Bókové. Pro její vystoupení objednáváme unikátní koncertní křídlo Bechstein.“

Na festivalu Moody Moon Noize vol. 4 vystoupí také zbrusu nová jména jako Ida the Young, Neue Welt nebo Barbora Hora, naděje aktuálního rapu Wodehn & Zzai nebo Anki, podobně jako pečlivě vybrané projekty té nejzajímavější současné elektroniky – IAmNøt, Oblaka, Ancestral Vision nebo pražský kolektiv Glory Affairs, který se postará o jednu z afterparty.

Z Německa přijede se svým hypergroove repertoárem producent Zouj se svou skupinou, v níž najdeme i slovinskou raperku Sahareyu. „Umělec vydávající u prestižní značky City Slang by měl být jakousi předzvěstí následujícího ročníku, který bude na německou scénu částečně zaměřen," plánují pořadatelé.

Zouj x Sahareya - Freeride Zdroj: YouTube.com/Zouj

Akce bude kromě zmíněných kostelů a muzea probíhat také na dalších místech chomutovského centra a přilehlého okolí, v Kulisárně Městského divadla nebo v Sadech Čs. Armády. Program úvodního dne se odehraje převážně v prostorách podniku Café Rouge.

„Pro čtvrtý ročník definitivně opouštíme koncept hlavní scény spojené u tradičních festivalů s pozicemi headlinerů. Chceme představit unikátní zážitky v souladu s charakterem a někdy v kontrastu k rozmanitým městským prostorům, nikoliv se fixovat na konzervativní představy o hierarchii scén či line-upu,” komentuje David Čajčík z kolektivu Heartnoize.

Podobně pestrý bude také doprovodný program, v němž nechybí tematická procházka po místní architektuře pod vedením Pavla Karouse (Vetřelci a volavky) nebo živě přenášený díl oceňovaného podcastu Vysílač, který bude zaměřen na lokální minulost s akcentem na poválečné vysídlení německy mluvícího obyvatelstva.

Kompletní harmonogram Moody Moon Noize vol. 4 a další podrobnosti najdete na stránce akce moodymoonnoize.cz.

„Myšlenka na butikový festival s omezenou kapacitou pořádaný na specifických místech vznikla na jaře roku 2020, v době, kdy bylo jasné, že mnoho tradičních akcí nebude možné kvůli koronavirové pandemii uskutečnit. Během prvních ročníků v Mariánských Lázních a v Prachaticích se festival jasně vyprofiloval díky zaměření dramaturgie na současnou domácí a slovenskou scénu s akcentem na premiéry nových projektů, unikátní prostory i programem voleným podle konkrétních lokálních dispozic," vysvětluje Anna Mašátová z AMPromotions.

„Putovní charakter navíc pořadatelům nedovoluje podlehnout setrvačnosti a rutině. Každý ročník akce je novou výzvou pro pořadatele i návštěvníky," dodává.

„Jsme si vědomi, že na publikum festivalu Moody Moon Noize klademe poměrně velké nároky, přesto mám za to, že si během tří let konání tato akce vybudovala stabilní okruh fanoušků, které neodradí ani další vyloučená lokalita,“ říká šéfredaktor Pařízek a upřesňuje: „Přesun do Chomutova nemůžeme vnímat jinak než jako další výzvu, zdejší centrum a přilehlé okolí navíc nabízí hned několik specifických lokací a prostor, kterým postavíme program na klíč. V rámci aktivit Full Moonu jde již o několikátou spolupráci se členy spolku Kuprospěchu, kteří mají s pořádáním akcí v Chomutově dlouholeté zkušenosti.“

Těšit se můžeme na mimořádně pestrý program:

Wodehn - CPU Zdroj: YouTube.com/Klara Wodehn

Spolek Kuprospěchu je na Chomutovsku aktivní od roku 2003. V posledních letech se jeho aktivity zaměřují na menší akce, koncerty nebo cyklojízdy. V minulosti jeho členové stáli za třinácti ročníky festivalu Cumbajšpíl, na který by měl Moody Moon Noize vol. 4 částečně navázat.

„Dramaturgie našich hudebních akcí si řadu let klade dva hlavní cíle – představit v regionu originální, současná a kritiky oceňovaná jména hudební scény, a to často v netypických prostorách. Spolupráce na Moody Moon Noize je tak díky jeho unikátnímu konceptu zcela logickým vyústěním naší činnosti, kterou díky Full Moonu a dalším zúčastněným můžeme posunout na další úroveň,” říká zástupce spolku Petr Karásek.

Kdo vystoupí na Moody Moon Noize vol. 4



Ancestral Vision, Anki, Arvéd + live show by Aid Kid & Pjoni, Awoo, Barbora Hora, Berlin Manson, Blue Uandi, Body of Pain, Čavalenky, Dokruhu, Fæ Bestia, Glory Affairs, Ida the Young, Ichbin & Maneki Neko, IAmNøt, Manon meurt, Marjari, Neue Welt, Oblaka, Pavel Karous, Post-hudba, Vysílač Live, whyohwhy, Wodehn & Zzai, Xces a Zouj.