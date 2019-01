Jirkov - Interaktivní výstava Expedice středověk je k vidění na zámku Červený Hrádek až do 10. května. Organizátoři tak původní termín ukončení expozice o týden prodloužili. „Důvodem je velký zájem z řad škol i ostatní veřejnosti,“ vysvětlila asistentka ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov (KVIZ) Jitka Viziová.

Středověk z Brna

Expozici do Jirkova zapůjčilo brněnské Moravské zemské muzeum. Už od 22. března nabízí v prostorách zámku řadu informací o rozporuplném historickém období 14. a 15. století, ale také možnost vyzkoušet si alespoň na krátký okamžik život v hradu či na bitevním poli. Návštěvníci se tak ocitnou ve středověké kuchyni, vyzkoušejí si dobové oděvy i válečné vybavení včetně zbroje a zbraní, nepohodlí útrpného práva, ražbu mincí či psaní brkem.

Kromě pondělí

Výstava je otevřena od úterý do pátku od 09:00 do 17:00 hodin, v sobotu a v neděli pak od 10:00 do 17:00 hodin. Prohlídka vyjde na 30 korun, pro kolektivy z mateřských a základních škol v počtu nad 15 dětí s doprovodem platí sleva deset korun na osobu.

Pohádkový svět

Viziová láká i k prohlídce nově otevřené stálé expozice Pohádkový svět, kde na příchozí čekají postavy z pohádek O červené Karkulce, Perníková chaloupka, Čert a Káča. Nechybí ani pohádková babička, víly, vodníci a ostatní obyvatelé pohádkové říše. „Výstavu jsme rozšířili do nových prostor a získali jsme i nové exponáty,“ doplnila asistentka ředitele. Stálá expozice je přístupná od úterý do neděle, a to od 10:00 do do 16:00 hodin. Jednotné vstupné činí 20 Kč