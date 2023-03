Skoro osm let po skvělém albu ČeskosLOVEnsko přišel už na konci února David Koller s novým albem LP XXIII. Vyšlo na LP i CD. Je to deset písní, z nichž víc než polovinu David už zveřejnil v posledních dvou letech jako singly s videoklipem.

Na naše poměry bezprecedentní projekt bude v dalších měsících dotažen do úplného finále, kdy získá video podobu celé nové album. „Dál se vyrovnávám s tím, že chci dělat něco novýho,“ je si jist i rád David Koller.

LP XXIII - Tour 2023 s Davidem Kollerem přijede do chomutovského divadla

v úterý 4. dubna.

„Ještě před covidem, v roce 2019, jsem si řekl: Chci mít písně po jedný, ne albovým stylem. Každou píseň, i kdyby to měl být singl mimo rádiovej mainstream,“ líčí Koller vznik myšlenky na zrod alba LP XXIII. „Myslel jsem na to, že už před vznikem gramofonu se chytaly u lidí písně po jedné. Na druhou stranu mám za to, že každý z muzikantů, kdo zažil snahu o rádiový (s)hit, ví, o čem tu mluvím. Náhoda je blbec.“

Z deseti písní novinky jich už šest fanoušci Davida Kollera znají ze streamovacích platforem, i ze serverů s videoobsahem: My se vám ozveme, Planeta bez paměti, Pouta, Vězenkyně, Není o čem a Spokojená. Krom Davida Kollera se na nich i čtyřech dalších, které jako singly nevyšly a nají premiéru v rámci alba, podíleli spoluautoři, nejčastěji kytarista Kollerbandu Michal Pelant.

„Kdysi jsem četl knihu britského muzikologa, který se zabýval četností hitů od dob Beethovena po Beatles. Nikdo včetně Mozarta neměl víc než osm písní, co zlidověly. Tak jsem si řekl, že to je určitě u takovejch géniů četnost produkce, aby se něco z toho množství náhodou chytlo. A tak to zkouším(e). Třeba se něco někdy chytí,“ přemítá David Koller. „Vím, ne všechny novinky budou hrát rádia. Publikum nepotřebuje jen tříminutové rádiovky, zkoušeli jsme si je na koncertech. I když přiznám, každej hit se hodí.“

Přestože se může zdát, že album vznikalo dlouhý časový horizont a nebude tak mít jednotící proud, který všech deset písní propojí, opak je pravdou. „Je to duše kapely. Většina prvních věcí zplozených covidem byla spíš online, ale předělávali jsme je, třeba i postupně znovu nahráli. Chtěl jsem zvuk kvalitního studia, otisk Marty Minárika, opravdových bicích, kytar, analogových kláves, těma se rád obklopuji. Mám jich skoro jako 'kníže MB'.“

Na texty je LP XXIII rozmanité. Jednotlivými kousky přispěli Márdi, Jan Vávra, Matěj Belko i Patrik Hartl, písničku Za hranou textoval Kollerův první kapelník z Jasné Páky, nedávno zesnulý Michal Ambrož.

Hlavní textař alba je asi trochu překvapivě básník Jáchym Topol, napsal polovinu písní alba. „Po první schůzce mi poslal čtyři texty,“ vzpomíná Koller. „Tři jsem hned udělal, pak na zavolání zas dva. 'Pošli mi něco o lásce' – buch – a k tomu text. A před tou kreténskou válkou jeden o třetí světové – ta se mi na druhou stranu dělat nechtěla. Neznám nikoho, kdo by to chtěl poslouchat. Ale je zajímavý, když se vidíš ve světle básníka nahý."

Vznikne-li či už vznikl ke každé písni klip, o režii jednotlivých snímků se dělil Vít Hradil, Ondřej Kudyn, Ondřej Drábek i Michal Hořava. Finančně nákladný koncept video podoby alba chce David Koller dotáhnout do konce: „Je to dobrej koncept, ten se musí držet. Neznám nikoho, kdo by to tu zkusil. Naštěstí nám s tím pomohlo pár kamarádů, tak jsem do toho 'nezahučel', nejsem na to sám. I na iphone se dá, když to má nápad, napětí, dělat něco, co fans vezmou jako zábavu. Či to bude zkrátka umění a klidně to můžeš promítat za kapelou na koncertě. Obohatí mě i kontakt s jiným uměním, když do toho režisér vloží svůj příběh.“

Sbírka klipů, navázaných na LP XXIII, se o jeden nový, Bodlák, rozrostla už v den vydání alba.

Na vydání alba navazuje koncertní šňůra LP XXIII – Tour 2023. První z osmnácti zastávek byla 3. března v Plzni, skončí 28. dubna v České Lípě. Asi uprostřed turné obsadí David Koller s kapelou na pět vyprodaných večerů kultovní pražský klub Jazz Dock. Už pár let patří ke Kollerovým nejoblíbenějším. „Mám to u baráku, půjčíme si loď – v Jazz Docku (JZD) není šatna, na vodě trávíme čas před i po hraní. Jíme salát Caesar, v JZD skvěle vařej, tak si jedem zahulákat na loďce pod železniční most. Je tam krásně, jen se nám po tom tejdnu motá hlava. Houpe to,“ směje se David Koller.

Pak si ještě vzpomněl: „A navíc, Marek Minárik, největší dosud žijící legenda československé poválečné baskytary, je jazzman!“

LP XXIII - Tour 2023



04. 4. Chomutov, Městské divadlo Chomutov

13. 4. Olomouc, Divadlo na Šantovce

14. 4. Vysoké Mýto, M-klub

15. 4. Jablunkov, Rock café Southock

19. 4. Brno, SONO

28. 4. Česká lípa, KD Crystal

