CHOMUTOV - Stovky lidí navštívily během uplynulého víkendu další atrakci chomutovského zooparku. Tou je skanzen Stará Ves.



Výstava starých zemědělských strojů, ukázky starých řemesel, stříhání ovcí se zajímavým výkladem nebo projížďka koňským povozem. To všechno čekalo na návštěvníky skanzenu. Hlavním lákadlem byla ovšem věrná replika holandského větrného mlýna a dostavěný hrázděný krušnohorský statek.

„Otevíráme veřejnosti první část skanzenu. K mlýnu a statku totiž do budoucna přibude roubenka a špejchar. Naším velkým snem je pak postavit ve skanzenu Ahníkovský zámek,“ řekl tiskový mluvčí zooparku Martin Pilař.

Stavba Ahníkovského zámku, jenž byl zbourán kvůli důlní činnosti, je největším a nejsmělejším projektem v historii zooparku. Stavba by měla stát desítky milionů korun. Ty by měly připutovat v rámci dotace.